Украинцы создали радиотелескоп РТ-32

Проект планируют завершить в 2023 году Фото: НАН Украина

Ученые Национальной академии наук Украины совместно с украинскими организациями космической отрасли, частными компаниями и Тернопольским национальным техническим университетом имени Ивана Пулюя создали радиотелескоп сантиметрового диапазона длин волн РТ-32 на базе 32-метровой антенны Маrk-4В, расположенной вблизи г..Золочев Львовской области, сообщает официальный сайт НАН Украины.

Поиск путей создания нового радиотелескопа начался в 2014 году. Тогда после аннексии Крыма, Украины потеряла доступ к одной из крупнейших в мире антенн - радиотелескопа РТ-70 Национального центра управления и испытаний космических средств у Евпатории.

Главной особенностью радиотелескопа РТ-32 является его многодиапазонность и многоканальность. Сейчас частотно-селективный устройство позволяет проводить одновременные наблюдения в диапазонах 6 и 1.35 см, С и К-диапазоны, а после введения в действие приемной аппаратуры диапазона 3 см, Х-диапазон телескоп сможет работать в трех диапазонах одновременно: 6, 3 и 1.35 см.

Уровень аппаратного обеспечения созданного радиотелескопа позволяет решать широкий круг задач: от радиоастрономии к ближнему космосу.

РТ-32 может работать как автономно, так и в качестве элемента интерферометрических сетей и систем космического зондирования.

РТ-32 имеет возможность работать одновременно в нескольких частотных диапазонах, а вместе с кластером радиотелескопа ГРУППА, разрабатываемой в Радиоастрономическом институте НАН Украины, может стать уникальным сверхширокополосным инструментом.

Проект планируют завершить в 2023 году.

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