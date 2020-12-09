Украинцы создали радиотелескоп РТ-32

 
Ексклюзивы
1/5
"Новогодний локдаун будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний локдаун будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 1683
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1071
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 387
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
5 Просмотров: 2367
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 621
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
Просмотров: 711
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3069
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 1638
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1674
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1773
Фото
Все фото
5
8
6
6
10
&quot;С зимним садом и просторным двором - как будет выглядеть обновленное здание&quot; Киевпроекта &quot;
"С зимним садом и просторным двором - как будет выглядеть обновленное здание" Киевпроекта "
Фасад заброшенного исторического здания превратили в галерею
Фасад заброшенного исторического здания превратили в галерею
Легендарная каскадерша побила рекорд скорости
Легендарная каскадерша побила рекорд скорости
Украинский самолет установил 7 мировых рекордов
Украинский самолет установил 7 мировых рекордов
Стартует Зимняя страна на ВДНХ
Стартует Зимняя страна на ВДНХ
Видео
Все видео
SpaceХ неожиданно отменила запуск корабля Starship
SpaceХ неожиданно отменила запуск корабля Starship
Редиска просто космос: астронавты собрали урожай на МКС
Редиска просто космос: астронавты собрали урожай на МКС
Обрушился один из крупнейших телескопов в мире: появилось видео
Обрушился один из крупнейших телескопов в мире: появилось видео
Китайский аппарат собрал на Луне первые пробы почвы
Китайский аппарат собрал на Луне первые пробы почвы
Астронавт снял впечатляющее видео Земли из окна Crew Dragon
Астронавт снял впечатляющее видео Земли из окна Crew Dragon
Интервью
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
Просмотров: 711
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3069
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
4 Просмотров: 1791
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1098
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 324
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
08 декабря 2020
Просмотров: 306
Поганий приклад тренера
– Хай учить українську, – колега реагує на мої плани про інтерв'ю з тенісистом Новаком Джоковичем. Кажу, що "пробиватиму" його через ...
среда, 09 декабря 2020 13:36

Украинцы создали радиотелескоп РТ-32

  Комментировать
Украинцы создали радиотелескоп РТ-32
Проект планируют завершить в 2023 году Фото: НАН Украина

Ученые Национальной академии наук Украины совместно с украинскими организациями космической отрасли, частными компаниями и Тернопольским национальным техническим университетом имени Ивана Пулюя создали радиотелескоп сантиметрового диапазона длин волн РТ-32 на базе 32-метровой антенны Маrk-4В, расположенной вблизи г..Золочев Львовской области, сообщает официальный сайт НАН Украины.

Поиск путей создания нового радиотелескопа начался в 2014 году. Тогда после аннексии Крыма, Украины потеряла доступ к одной из крупнейших в мире антенн - радиотелескопа РТ-70 Национального центра управления и испытаний космических средств у Евпатории.

Главной особенностью радиотелескопа РТ-32 является его многодиапазонность и многоканальность. Сейчас частотно-селективный устройство позволяет проводить одновременные наблюдения в диапазонах 6 и 1.35 см, С и К-диапазоны, а после введения в действие приемной аппаратуры диапазона 3 см, Х-диапазон телескоп сможет работать в трех диапазонах одновременно: 6, 3 и 1.35 см.

Уровень аппаратного обеспечения созданного радиотелескопа позволяет решать широкий круг задач: от радиоастрономии к ближнему космосу.

РТ-32 может работать как автономно, так и в качестве элемента интерферометрических сетей и систем космического зондирования.

РТ-32 имеет возможность работать одновременно в нескольких частотных диапазонах, а вместе с кластером радиотелескопа ГРУППА, разрабатываемой в Радиоастрономическом институте НАН Украины, может стать уникальным сверхширокополосным инструментом.

Проект планируют завершить в 2023 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Телескоп Hubble зафиксировал уникальное исчезновения туманности

На острове Пуэрто-Рико в Карибском море обрушился легендарный телескоп Аресибо, работавший с 1963 года.В National Science Foundation опубликовали видео того, как 900-тонная платформа-излучатель срывается с опорных башен и падает на чашу рефлектора диаметром около 305 м. Это произошло 1 декабря.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинцы создали радиотелескоп РТ-32». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
декабря

Православный патриарх принадлежал к ОУН

Зеленский встретился с Путиным

Британские войска взли под контроль Иерусалим

Самое читаемое
Тихановская ответила на заявление Лукашенко о тунеядцах и преступниках
Тихановская ответила на заявление Лукашенко о тунеядцах и преступниках Просмотров: 14455
Сексуальный психолог поражает экстремально откровенными снимками
Сексуальный психолог поражает экстремально откровенными снимками
9
 Просмотров: 11439
Украинская фитнес-модель не прекращает хвастаться упругими ягодицами
Украинская фитнес-модель не прекращает хвастаться упругими ягодицами
4
 Просмотров: 8721
Облгазы пересчитали тарифы: сколько будут платить украинцы
Облгазы пересчитали тарифы: сколько будут платить украинцы Просмотров: 7200
Ким Кардашьян похвасталась сочным бюстом в крошечном бикини
Ким Кардашьян похвасталась сочным бюстом в крошечном бикини
6
 Просмотров: 5598
Наука+ИТ
"С зимним садом и просторным двором - как будет выглядеть обновленное здание" Киевпроекта "
"С зимним садом и просторным двором - как будет выглядеть обновленное здание" Киевпроекта "
5
 Просмотров: 90
Фасад заброшенного исторического здания превратили в галерею
Фасад заброшенного исторического здания превратили в галерею
8
 Просмотров: 81
В Twitter назвали самых популярных персон и хэштегов 2020
В Twitter назвали самых популярных персон и хэштегов 2020 Просмотров: 18
SpaceХ неожиданно отменила запуск корабля Starship
SpaceХ неожиданно отменила запуск корабля Starship
 Просмотров: 324
Apple представила наушники нового поколения - назвали стоимость
Apple представила наушники нового поколения - назвали стоимость Просмотров: 450
Больше всего комментируют
5
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
4
Советник Ермака прокомментировал деятельность телеканалов Медведчука
3
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
3
В Киеве продают контрабандные конфеты из России по космическим ценам
Голосов: 3770
Голосование Стоит ли с детьми учить уроки?
  • Ни в коем случае не надо
  • Всегда нужно
  • Надо до 5 класса
  • Нужно, если ребенок заработал плохую оценку
  • Нужно только проверять выполненное задание
  • Надо, если об этом будет умолять ребенок
Просмотреть