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четверг, 31 декабря 2020 17:57

Удалили приложение, которое позволяло устраивать вечеринки

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Удалили приложение, которое позволяло устраивать вечеринки
С App Store удалили приложение Vybe Together. Фото: pexels.com

С App Store удалили приложение Vybe Together. С его помощью жители США могли попасть на частную подпольную вечеринку во время пандемии.

Соцсеть TikTok тоже удалила аккаунт приложения, передает CNN.

Профиль приложения в Instagram пока остается активным.

"App Store сбил нашу работу! Мы вернемся", - говорится в сообщении.

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Ранее Vybe Together оправдывал свою деятельность тем, что они поддерживают не крупные мероприятия. Затем начали публиковать фото больших вечеринок.

Apple и TikTok заблокировали приложение после того, как на Vybe Together обрушилась критика пользователей.

В Бельгии на зимних праздниках нарушителей карантина определять по количеству заказанной пиццы. Бельгийские семьи имеют право принимать только одного гостя в новогоднюю ночь и не более 2-х на Рождество

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Дата
31
декабря

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