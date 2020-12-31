Удалили приложение, которое позволяло устраивать вечеринки

С App Store удалили приложение Vybe Together. Фото: pexels.com

С App Store удалили приложение Vybe Together. С его помощью жители США могли попасть на частную подпольную вечеринку во время пандемии.

Соцсеть TikTok тоже удалила аккаунт приложения, передает CNN.

Профиль приложения в Instagram пока остается активным.

"App Store сбил нашу работу! Мы вернемся", - говорится в сообщении.

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Ранее Vybe Together оправдывал свою деятельность тем, что они поддерживают не крупные мероприятия. Затем начали публиковать фото больших вечеринок.

Apple и TikTok заблокировали приложение после того, как на Vybe Together обрушилась критика пользователей.

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