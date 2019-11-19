Учителей в Украине слишком много - заявила министр образования Ганна Новосад

Ганна Новосад утверждает, что количество учителей больше, чем требуется. Фото: life.pravda.com.ua

Министр образования Анна Новосад заверила, что на такое количество учеников, которые есть в Украине, учителей более чем достаточно, поэтому надо сокращать и переквалифицировать.

Особенно это касается учеников сельских школ, которые будут переводиться в опорные учреждения, сообщается на сайте Эспрессо.

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"У нас действительно есть проблема, что количество учителей больше, чем требуется для того контингента учащихся, который есть сейчас. Безусловно, это вещь очень непопулярная, но тем учителям, которые работают в школах в селе и учеников которых будут возить в опорные школы, им нужно будет повышать квалификацию и переквалифицироваться ", - сказала министр.

Через 5 лет не менее 45% выпускников школ должны выбирать профессиональное образование, говорят в Кабинете Министров.