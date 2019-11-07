Ученые-климатологи из 153 стран призвали ввести чрезвычайное климатический состояние

 
Ексклюзивы
1/5
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 342
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 765
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 1845
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2115
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 4959
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1629
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 963
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
2 Просмотров: 5355
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 738
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
5 Просмотров: 6705
Фото
Все фото
5
5
3
5
6
Выступление Вакарчука и тысяча митингующих - педагоги протестовали под Радой
Выступление Вакарчука и тысяча митингующих - педагоги протестовали под Радой
Вакарчук и &quot;слуга народа&quot; договорились найти средства для педагогов
Вакарчук и "слуга народа" договорились найти средства для педагогов
Дроны будут распознавать живых людей по фото
Дроны будут распознавать живых людей по фото
До украинских полярников пришел необычный гость
До украинских полярников пришел необычный гость
День учителя-2019: обрадуйте педагогов яркими поздравлениями
День учителя-2019: обрадуйте педагогов яркими поздравлениями
Видео
Все видео
Впервые две астронавтки вышли на космическую прогулку
Впервые две астронавтки вышли на космическую прогулку
Показали костюмы, в которых сойдут астронавты на Луну
Показали костюмы, в которых сойдут астронавты на Луну
В школах под Киевом детей кормят списанными продуктами
В школах под Киевом детей кормят списанными продуктами
Опубликовали 3D-карту Луны
Опубликовали 3D-карту Луны
Все русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения
Все русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 963
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 747
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3492
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2007
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 990
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 ноября 2019
Просмотров: 999
Ударна хвиля
За кілька років до смерті баба пережила шок. Двоюрідний брат Женя захопився радіо. Тікав з уроків, натягував дроти й сідав надворі на лавці. Інший ...
четверг, 07 ноября 2019 10:05

Ученые-климатологи из 153 стран призвали ввести чрезвычайное климатический состояние

  Комментировать
Ученые-климатологи из 153 стран призвали ввести чрезвычайное климатический состояние
Ученые из 153-х стран рекомендуют 6 шагов, чтобы спасти планету. Фото: regionews.

Более 11 тыс. ученых-климатологов из 153 стран подписали открытое письмо, в котором просят ООН и правительства государств ввести чрезвычайное климатический состояние.

Также подписали соответствующую статью в журнале BioScience под названием "Предупреждение об экстремальной климатической ситуации" с 6-ю шагами ее решения, пишет ecotech.news.

Ученые более 40 лет наблюдали за нашей планетой: изучая температуру поверхности Земли, массу таяния льда, рост населения планеты, потребление энергии, сокращение растительности, выбросы углекислого газа и др.

Экологи говорят, что за последние десять лет массовая вырубка лесов увеличилась на 50%, выбросы углекислого газа - на 18%, производство мяса на душу населения - на 11%.
Также отметили, что каждое десятилетие количество глобальных стихийных бедствий и аномальных природных явлений выросло на 44%, а толщина полярного льда уменьшалась в среднем на 4,84 м.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ди Каприо встретился с Гретой Тунберг

В то же время ученые отметили ряд положительных изменений, например, использование энергии солнца и ветра только за последнее десятилетие возросло на 373%.

В итоге ученые сообщили: если экологическая ситуация не изменится, то на землян ждут "невыразимые страдания". Чтобы исправить вред они назвали шесть первоочередных задач ( "шесть шагов"), на решении которых желательно сконцентрировать все силы.

4 листопада США офіційно розпочали процес виходу з Паризької кліматичної угоди.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ученые-климатологи из 153 стран призвали ввести чрезвычайное климатический состояние». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
ноября

Николая любили девушки, любят и будут любить: Винграновскому 83

На корабле перевозили золото и экспонаты крымских музеев

Самое читаемое
Слез не сдерживает никто: прощаются с Денисом Чаленко, которого нашли мертвым на путях
Слез не сдерживает никто: прощаются с Денисом Чаленко, которого нашли мертвым на путях
10
 Просмотров: 29656
Платье-сетка и голая грудь: самые странные наряды MTV Europe Music Awards
Платье-сетка и голая грудь: самые странные наряды MTV Europe Music Awards
14
 Просмотров: 16452
Оставил записку и вышел в окно. 11-классника нашли мертвым возле многоэтажки
Оставил записку и вышел в окно. 11-классника нашли мертвым возле многоэтажки Просмотров: 12186
Родители нашли мертвым 11-летнего сына
Родители нашли мертвым 11-летнего сына Просмотров: 11008
Показали, как поделят область после административной реформы
Показали, как поделят область после административной реформы Просмотров: 10863
Наука+Образование
Какими будут тесты на ВНО-2020
Какими будут тесты на ВНО-2020 Просмотров: 234
МОН остановило аттестацию высших учебных заведений
МОН остановило аттестацию высших учебных заведений Просмотров: 504
Гончарук рассказал, когда учителя в Украине будут получать $4 тыс.
Гончарук рассказал, когда учителя в Украине будут получать $4 тыс. Просмотров: 1116
Показали уникальное фото "команды" звезд
Показали уникальное фото "команды" звезд Просмотров: 333
Стартовали продажи гаджета против депрессии
Стартовали продажи гаджета против депрессии Просмотров: 144
Больше всего комментируют
22
ГБР взялось за Софию Федыну
6
Кличко обвиняют в госизмене
5
Милованова снова обозвали "дебилом". Теперь в "Слуге народа"
3
Украинскую отаманшу убил предатель
2
Известно, кто выпустил смертельную пулю в 5-летнего Кирилла Тлявова
Голосов: 3582
Голосование Стоит ли с детьми учить уроки?
  • Ни в коем случае не надо
  • Всегда нужно
  • Надо до 5 класса
  • Нужно, если ребенок заработал плохую оценку
  • Нужно только проверять выполненное задание
  • Надо, если об этом будет умолять ребенок
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua