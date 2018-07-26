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четверг, 26 июля 2018 17:06

Ученые выяснили, как справиться с пластиковыми отходами

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Ученые выяснили, как справиться с пластиковыми отходами
Ученые создали водорастворимый пластик. Фото: ПВ

Ученые создали водорастворимый пластик.

Химики при производстве пластика нового типа вместо традиционных нефтепродуктов использовали известняк, передает Hi-News.

Ученые работали над созданием биоразлагаемой бытовой химии, которая при растворении в воде была бы безвредной для окружающей среды. В процессе экспериментов случайно получили химическую формулу на основе твердеющей поливинилового спирта, растворимого в холодной воде.

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"Основное отличие нашего продукта от обычного пакета в том, что его можно утилизировать за пять минут хоть в кастрюле, хоть в стиральной машине. В качестве сырья для нашей продукции используем компоненты одобрены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов ", - говорят разработчики.

Ученые хотят постепенно "расширить ассортимент", не ограничиваясь только пластиковыми пакетами.

Японские исследователи разработали технологию изготовления спиртных напитков с ферментированной древесины, в частности из кипариса, березы, вишни или кедра. Сотрудники токийского Института леса и лесных продуктов надеются, что вскоре их продукт будет представлен на мировом рынке.

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