Ученые создали мясо из клеток человеческого тела и крови

Сами авторы проекта не считают такой способ изготовления каннибализмом. Фото: Deezen

Группа американских ученых и дизайнеров создала мясо, выращенное из человеческих клеток.

Для выращивания продукта были взяты человеческие клетки и кровь, из которых культивировали настоящий стейк. Выращенный стейк ученые назвали Ouroboros, пишет Deezen.

Это слово обозначает змея, кусающая себя за хвост, и является давним символом вечности и циклической природы жизни. Сами авторы проекта не считают такой способ изготовления каннибализмом. Создатели считают, что такое мясо можно выращивать в закусочных или прямо у себя дома.

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Чтобы получить стейк, необходимо собрать собственные клетки с внутренней стороны щеки, а затем поместить их в сыворотку с просроченной крови. В итоге из клеток вырастает кусочек мяса размером с один укус. Всего процесс выращивания занимает три месяца.

Сейчас разработку можно увидеть на выставке Beazley Designs of the Year. Авторы подчеркивают, что преимущество исследования - отсутствие вреда для животных. Человек получает все то же мясо, но при этом никто не погибает. В качестве основы ученые использовали донорскую кровь с истекшим сроком годности. Если бы ее не взяли для разработки, то медики бы ее просто утилизировали.

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