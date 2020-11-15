Ученые создали мясо из клеток человеческого тела и крови

 
Ексклюзивы
1/5
"Негде водки выпить. Даже "Эпицентр" запрессовали" - как проходят в городах первые карантинные выходные
"Негде водки выпить. Даже "Эпицентр" запрессовали" - как проходят в городах первые карантинные выходные
Просмотров: 666
"Что вы стонете? Открывайте рестораны в "Эпицентре" и не морочьте людям голову". Неделя в цитатах
"Что вы стонете? Открывайте рестораны в "Эпицентре" и не морочьте людям голову". Неделя в цитатах
1 Просмотров: 1161
Переселение армян, всеукраинский диктант и "летающий" коронавирус в небе Сеула - самые яркие фото за неделю
Переселение армян, всеукраинский диктант и "летающий" коронавирус в небе Сеула - самые яркие фото за неделю
Просмотров: 405
"Нет оснований считать, что карантин выходного дня сработает" - экс-глава Центра общественного здоровья
"Нет оснований считать, что карантин выходного дня сработает" - экс-глава Центра общественного здоровья
Просмотров: 162
"Может и в поле на комбайне работать": украинка победила на выборах в Конгресс США
"Может и в поле на комбайне работать": украинка победила на выборах в Конгресс США
Просмотров: 594
Лучше синица в руке, чем встретить врага без оружия
Лучше синица в руке, чем встретить врага без оружия
Просмотров: 990
О нарушениях сообщать в штаб "Велюра" - сети высмеяли карантин выходного дня
О нарушениях сообщать в штаб "Велюра" - сети высмеяли карантин выходного дня
Просмотров: 603
Запрет абортов: все, что нужно знать
Запрет абортов: все, что нужно знать
Просмотров: 486
Экономист назвал самое слабое послемайданное правительство
Экономист назвал самое слабое послемайданное правительство
Просмотров: 513
Правительство принимает решения с опозданием на полгода - экономист
Правительство принимает решения с опозданием на полгода - экономист
Просмотров: 360
Фото
Все фото
33
8
4
4
3
Велосипед на квадратных колесах и более 120 экспонатов - чем удивит новый Музей науки
Велосипед на квадратных колесах и более 120 экспонатов - чем удивит новый Музей науки
Звездопад Персеиды: показали фото самого яркого метеоритного дождя
Звездопад Персеиды: показали фото самого яркого метеоритного дождя
Ученые нашли &quot;фармакологический лес&quot; на дне реки: ему 60 тысяч лет
Ученые нашли "фармакологический лес" на дне реки: ему 60 тысяч лет
Украинские полярники нашли в Антарктиде самое крупное подледниковое озеро
Украинские полярники нашли в Антарктиде самое крупное подледниковое озеро
Показали, как выглядело старинное озеро в Сахаре
Показали, как выглядело старинное озеро в Сахаре
Видео
Все видео
Собака в бахилах бегает по Чернобылю и измеряет радиацию
Собака в бахилах бегает по Чернобылю и измеряет радиацию
Возвращение на Землю космического корабля Маска показывают онлайн
Возвращение на Землю космического корабля Маска показывают онлайн
Ученые создали самую большую в мире 3D-карту Вселенной
Ученые создали самую большую в мире 3D-карту Вселенной
Crew Dragon полетел: ракету вместе с кораблем запустили на МКС - прямой эфир (обновлено)
Crew Dragon полетел: ракету вместе с кораблем запустили на МКС - прямой эфир (обновлено)
В космос вывели 60 мини-спутников для раздачи интернета
В космос вывели 60 мини-спутников для раздачи интернета
Интервью
1/5
"Это было проявление психоза" - эксперт о криворожском резнике
"Это было проявление психоза" - эксперт о криворожском резнике
Просмотров: 693
Крупнейший украинский флешмоб - каким будет юбилейный радиодиктант
Крупнейший украинский флешмоб - каким будет юбилейный радиодиктант
Просмотров: 387
"С ним и погиб. Письмо полностью было в крови"
"С ним и погиб. Письмо полностью было в крови"
Просмотров: 2088
Феномен Зеленского больше не является решающим
Феномен Зеленского больше не является решающим
Просмотров: 1260
"При покупке недвижимости всем не хватает 2-5 тысяч долларов"
"При покупке недвижимости всем не хватает 2-5 тысяч долларов"
3 Просмотров: 2142
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
15 ноября 2020
Просмотров: 378
Хапатимуться за ножі
– Замовив перцеві балончики собі та дружині. Хоч якийсь захист буде, – каже Іван. Обговорюємо напад психічно хворого Тараса Усенка ...
понедельник, 16 ноября 2020 02:54

Ученые создали мясо из клеток человеческого тела и крови

  Комментировать
Ученые создали мясо из клеток человеческого тела и крови
Сами авторы проекта не считают такой способ изготовления каннибализмом. Фото: Deezen

Группа американских ученых и дизайнеров создала мясо, выращенное из человеческих клеток.

Для выращивания продукта были взяты человеческие клетки и кровь, из которых культивировали настоящий стейк. Выращенный стейк ученые назвали Ouroboros, пишет Deezen.

Это слово обозначает змея, кусающая себя за хвост, и является давним символом вечности и циклической природы жизни. Сами авторы проекта не считают такой способ изготовления каннибализмом. Создатели считают, что такое мясо можно выращивать в закусочных или прямо у себя дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Медик сделал открытие связано с кровью

Чтобы получить стейк, необходимо собрать собственные клетки с внутренней стороны щеки, а затем поместить их в сыворотку с просроченной крови. В итоге из клеток вырастает кусочек мяса размером с один укус. Всего процесс выращивания занимает три месяца.

Сейчас разработку можно увидеть на выставке Beazley Designs of the Year. Авторы подчеркивают, что преимущество исследования - отсутствие вреда для животных. Человек получает все то же мясо, но при этом никто не погибает. В качестве основы ученые использовали донорскую кровь с истекшим сроком годности. Если бы ее не взяли для разработки, то медики бы ее просто утилизировали.

Международная группа ученых создала лазер, с помощью которого можно научиться управлять молнией, изменяя ее траекторию и притягивая ее в заданное место.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ученые создали мясо из клеток человеческого тела и крови». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Лукашенко впервые заговорил о выезде из Беларуси
Лукашенко впервые заговорил о выезде из Беларуси 9 Просмотров: 61956
Снега, морозы и &quot;зимнее бабье лето&quot;: народные синоптики дали прогноз на декабрь
Снега, морозы и "зимнее бабье лето": народные синоптики дали прогноз на декабрь Просмотров: 16299
Медики раскрыли неожиданные свойства граната
Медики раскрыли неожиданные свойства граната 1 Просмотров: 7272
Голая звезда Playboy свела с ума изгибами тела
Голая звезда Playboy свела с ума изгибами тела
6
 1 Просмотров: 6453
Подтвердили длительный иммунитет после выздоровления от коронавируса
Подтвердили длительный иммунитет после выздоровления от коронавируса Просмотров: 5841
Наука
Теплую суперземлю и субнептун нашли астрономы недалеко от Солнца
Теплую суперземлю и субнептун нашли астрономы недалеко от Солнца Просмотров: 720
Ученые нашли способ управлять молнией
Ученые нашли способ управлять молнией Просмотров: 297
Глобальное потепление: сокращение выбросов CO2 не спасет Землю, но есть альтернатива
Глобальное потепление: сокращение выбросов CO2 не спасет Землю, но есть альтернатива Просмотров: 441
Нашли останки человекообразного существа, жившего 2 млн лет назад
Нашли останки человекообразного существа, жившего 2 млн лет назад Просмотров: 2538
Ученые смогли "увидеть" темную материю
Ученые смогли "увидеть" темную материю Просмотров: 891
Больше всего комментируют
16
Картель на "Большом строительстве" кормят с Covid-фонда - советник Ермака после отставки слил схему
9
Лукашенко впервые заговорил о выезде из Беларуси
5
В Беларуси "никакой революцией не пахнет" - Лукашенко
3
Кравчук выполняет задачи Офиса президента
2
Зеленский записал новое видео из "Феофании"
Голосов: 411
Голосование Что будете делать в карантин выходного дня?
  • То же, что и всегда. Карантин - неэффективен
  • Проведу время с пользой дома
  • Если все закрыто - буду гулять на свежем воздухе
  • Пообедаю в "Велюре" Николая Тищенко
  • Какой такой карантин выходного дня? Впервые слышу
Просмотреть