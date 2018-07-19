Ученые сделали открытие относительно мест в самолете

Ученые обнаружили самые безопасные места в самолете. Фото: 112

Ученые обнаружили самые безопасные места в самолете.

Исследование провели ученые из Американского колледжа торакальных врачей, передает Рoliteka.

Они исследовали самолет вдоль и поперек. Оказалось все не так просто. У каждого человека свое опасное место, в зависимости от самочувствия и текущих заболеваний. Постоянные перепады давления, смены часовых поясов, отсутствие свежего воздуха - показатели, которые дадут о себе знать, если пассажир сел не в то кресло. Лидирующее по опасности место все же названо.

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"Места в самолете у окна способны навредить человеку. Добравшись до уютного уголка, пассажир встает с кресла только по крайней необходимости. Без движения тело отекает, а это может привести к тромбозу глубоких вен и закупорки тромбом легочной артерии", - говорят ученые.

Места у прохода - самые безопасные. Но только в том случае, если пассажир каждые полчаса поднимается, ходит по салону, потягивается и делает общую разминку тела. Такие мероприятия являются "подушкой безопасности" при длительном перелете.

Сушка рук в уборных вредит рукам. После такой сушки руки не становятся чистыми. Она привела результаты исследований ученых. Они показывают, что бактерии в сушилках растут в зависимости от продолжительности удержания рук под потоком воздуха.