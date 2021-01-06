Ученые открыли новое состояние материи

Атомы стекла можно заставить двигаться. Фото: pixabay.com

Немецкие ученые из Констанцского университета заявили об открытии нового состояния материи.

Это состояние пока получило название "жидкое стекло". Атомы этого вещества странно себя ведут, сообщает издание НВ.

Химики утверждают, что атомы стекла можно заставить двигаться.

По результатам исследований, двигаться могут смеси некоторых твердых частиц в жидкостях, что и образует состояние жидкого стекла. Однако, в случае большой концентрации, вещества могут блокировать друг друга и не давать вращаться. И все же они двигаются, что необычно для атомов стекла.

"При определенных плотностях частиц ориентационное движение застывало, в то время, как поступательное движение сохранялось, что приводило к образованию стекловидных состояний, в которых частицы сгруппировались в локальные структуры с аналогичной ориентацией", - рассказал ведущий автор исследования Андреас Зумбуш.

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