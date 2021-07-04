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воскресенье, 04 июля 2021 23:25

Ученые обнаружили участок мозга, который отвечает за духовность и религиозность

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Ученые обнаружили участок мозга, который отвечает за духовность и религиозность

Ученые нашли участок мозга, который отвечает за духовность и религиозность. Нервная сеть, которую связывают с религиозностью, обнаружили в зоне серого вещества, ответственной за несколько функций, в частности, она участвует в преодолении страха, управлении болью, отвечает за альтруистическое поведение.

Кроме того, по словам ученых, духовность имеет связь с нервной тканью. Ученые отметили, что поражены своим открытием, ведь не ожидали, что нервная сеть духовности расположена в одной из самых эволюционно законсервированных структур мозга.

Ученые нашли эту связь благодаря методике создания схемы поврежденной сети, которая позволяет сопоставлять сложное поведение человека с определенными нервными сетями по расположению поврежденных участков.

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Они использовали опубликованные ранее данные о 88 пациентах, которые прошли операцию по удалению опухоли мозга. Пациенты прошли анкетирование, касательно духовности до и после операции. Затем исследователи подтвердили результаты с помощью другого набора данных о 100 участниках, получивших ранения головы во время Вьетнамской войны – их также опрашивали. Из 88 пациентов 30 сообщили о росте духовного чувства до и после операции, 29 из них заявили о снижении духовности и еще 29 – не заметили никаких изменений.

Ученые отметили, что их открытие не доказывает и не убеждает в том, что религия – это иллюзия, или что болезнь Паркинсона возникает от недостатка религиозной веры. Напротив, исследование указывает на глубокие корни духовных верований в той части нашего мозга, которая участвует во многих важных функциях.

Вредная пища влияет на мозг человека. Исследования показывают, что жирные продукты особенно связаны с функционированием мозга.

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