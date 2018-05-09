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четверг, 10 мая 2018 00:04

Ученые нашли новое лекарство от облысения

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Ученые нашли новое лекарство от облысения
Ученые рассказали о новом лекарстве от облысения. Фото: poradumo.pp.ua

Ученые из Университета Манчестера обнаружили, что препарат для лечения остеопороза эффективно действует на волосяные фолликулы и стимулирует рост волос.

Препарат содержит соединение, которое разрушает белок SFRP1, который тормозит рост волос и вызывает облысение. Исследование проводилось на образцах волосяных фолликулов, взятых у более чем 40 мужчин, сделавших пересадку волос. Исследование опубликовано в журнале PLOS Biology.

По мнению руководителя проекта доктора Натана Гокшоу, новые лекарства действительно могут изменить жизнь людей, страдающих от потери волос.

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Британская ассоциация дерматологов заинтересовалась исследованием. По их мнению, потеря волос может вызывать нарушение эмоционального состояния, включая низкую самооценку и потерю уверенности в себе.

Ученые из Йокогамського национального университета в Японии обнаружили в картофеле фри вещества, которые могут вылечить облысение. Соединение попадает в блюдо во время приготовления в учреждениях фаст-фуда. Оно способствует развитию зародышей волосяных луковиц.

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