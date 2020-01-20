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понедельник, 20 января 2020 11:29

Ученикам в школах будут давать бесплатные индивидуальные занятия

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Ученикам в школах будут давать бесплатные индивидуальные занятия
Ученики смогут посещать бесплатные индувидульни занятия, чтобы улучшить знания Фото: Rivne Media

В учащихся учреждений среднего образования появится возможность подтянуть знания а индивидуальных занятиях в школе за государственный счет

Такую возможность предоставляет закон, который принял парламент на прошлой неделе, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Это то, что мы дописали по результатам PISA, что позволяет проводить индивидуальные занятия, если есть определенная потребность улучшить знания по тому или иному предмету. Фактически мы даем право на некое "узаконенное репетиторство" в школах, которое будет оплачиваться за счет государственных средств", - говорит министр образования и науки Украины Анна Новосад.

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В министерстве уверены, что некоторые учителя будут спекулировать такими занятиями, чтобы получать дополнительный доход. Однако решить этот вопрос они не могут, потому что законодательством невозможно урегулировать все потенциальные происки недоброжелателей.

"Мы должны доверять учителям и верить, что школа ставит перед собой задачу дать всем хорошие знания. Думаю, что в нормативке мы найдем, как все это ограничить. Должно быть понимание - если у учителя весь класс резко начинает хуже учиться и после уроков, предусмотренных планом, все идут на внеклассные занятия, то это будет определенным звоночком для директора - что-то не так ", - говорит Новосад.

Учителя русскоязычных школ пройдут курсы повышения квалификации для перехода на украинский язык преподавания.

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