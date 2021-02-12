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пятница, 12 февраля 2021 12:33

Уберите смартфон и учите генерировать идеи - рассказали, как воспитать ребенка креативным

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Уберите смартфон и учите генерировать идеи - рассказали, как воспитать ребенка креативным
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - рассказали, как воспитать ребенка креативным фото: megaboo

За последние 7 лет ежегодно становятся востребованными специалисты c креативным мышлением и которые могут предлагать новые идеи.

Такие нужны во многих сферах IТ, телекоммуникационного бизнеса, маркетинга, продаж, говорится в исследованиях аналитиков grc.ua.

В дальнейшем спрос на таких специалистов будет расти. Заработная плата - тоже.

"Параллельно с ответственностью ребенка и трудолюбием важно развивать инициативность, - говорит Gazeta.uaкандидат психологических наук, старший научный сотрудник Института социальной и политической психологии АПН Украины Ирина Губеладзе. - Вместе с этим она научится генерировать идеи. Она станет самостоятельной, креативной, будет создавать идеи относительно работы и жизни. Впоследствии будет ответственность за эти идеи на себя ".

По мнению специалиста, креатив и создание идей следует развивать с раннего возраста. Для этого, прежде всего, стоит отказаться от того образа жизни сына или дочери, который препятствует инициативном развития.

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"Сейчас многие дети зависимы от соцсетей. Если вы забираете гаджет, то первые десять минут ребенок ходит и плачет, потому что не знает что делать. Если вы этот период выдержите и не вернете гаджет, то ребенок сам начнет искать себе задачу. Надо, чтобы человек умел искать задачи для себя", - говорит психолог.

В современном мире есть большая угроза для детей, которые не являются инициативными, не умеют находить занятия и живут в обеспеченных условиях. Уже в 20-летнем возрасте у людей с таким детством есть большая вероятность возникновения психологических проблем и депрессий.

С марта прошлого года спрос на репетиторов вырос. Востребованными стали специалисты из тех предметов, по которым обязательно Внешнее независимое оценивание. Популярным также стало онлайн репетиторство.

"Сейчас это большая проблема для родителей. Речь идет о родителях, у которых дети в возрасте 20 лет ничего не хотят делать и не знают чего хотят от жизни. Это является результатом того, что родители слишком насытили их жизни в детском возрасте и теперь у них просто нет ресурса, куда расти. Дети уже не знают, чем себя развлечь, а у человека всегда должен быть потенциал для развития", - говорит Ирина Губеладзе.

Автор: Алёна Лищук
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