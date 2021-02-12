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пятница, 12 февраля 2021 13:31

Twitter назвала обновления, которие хочет внедрить

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Twitter назвала обновления, которие хочет внедрить
Twitter в основном зарабатывает от рекламы и хочет разнообразить свои источники пополнения бюджета. Фото: pixabay

Компания Twitter планирует масштабное обновление.

Новинкой хотят сделать возможность тех, кто создает контент получать деньги от подписчиков, заявил глава компании Джек Дорси.

Идет работа над оформлением монетизации. Она должна быть в виде добровольных платежей пользователей, донатов или платной подписки за эксклюзивный контент. Проект получил кодовое название Rogue One.

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Twitter в основном зарабатывает от рекламы и хочет разнообразить источники пополнения бюджета, а также поспособствовать появлению новых пользователей на платформе. Но такие изменения возможны в конце 2021 года.

В Twitter еще думают над тем, чтобы отключить платную рекламу, перейти к сервису Tweetdeck, где можно в реальном времени отслеживать сразу несколько потоков ленты, находить самые популярные твиты, проводить аналитику и многое другое в режиме подписки; добавлять наклейки для профилей и цветов для кастомизации профиля, ввести платную аналитику, которая подскажет пользователю, когда ему лучше опубликовать твит, демографические данные подписчиков и прочее.

Twitter представила пробную программу Birdwatch в США. Новинка должна помочь в противодействии дезинформации в сети.

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