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понедельник, 27 мая 2019 14:06

Только наша экспедиция и нет пингвинов - 13 фото из Антарктиды
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Фотографии южного полюса, сделанные украинским ученым
Фото: Со страницы facebook Игоря Дикого
Фотографии южного полюса, сделанные украинским ученым
Фотографии южного полюса, сделанные украинским ученым
Фотографии южного полюса, сделанные украинским ученым
Фотографии южного полюса, сделанные украинским ученым

Львовянин Игорь Дикий возглавил нынешнюю антарктическую экспедицию на станцию "Академик Вернадский". Зоолог по специальности, доцент кафедры зоологии Львовского национального университета имени Ивана Франка уже в четвертый раз зимует на ледяном континенте.

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"Зима наступает... Южный ветер с полюса принес холод. Пингвины покинули остров Галиндез. Осталась лишь 24 Украинская антарктическая экспедиция", - пишет ученый и публикует фотографии с Южного полюса.

Этой зимой Андрей Мочурад стал первым украинцем, который автостопом добрался до Антарктиды.

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