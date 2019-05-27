Только наша экспедиция и нет пингвинов - 13 фото из Антарктиды

Фото: Со страницы facebook Игоря Дикого

Львовянин Игорь Дикий возглавил нынешнюю антарктическую экспедицию на станцию "Академик Вернадский". Зоолог по специальности, доцент кафедры зоологии Львовского национального университета имени Ивана Франка уже в четвертый раз зимует на ледяном континенте.

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"Зима наступает... Южный ветер с полюса принес холод. Пингвины покинули остров Галиндез. Осталась лишь 24 Украинская антарктическая экспедиция", - пишет ученый и публикует фотографии с Южного полюса.

Этой зимой Андрей Мочурад стал первым украинцем, который автостопом добрался до Антарктиды.