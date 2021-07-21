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среда, 21 июля 2021 17:21

Технологический прорыв Украины реальный при условии прозрачного сотрудничества государства и бизнеса и инвестиций в образование - Тронь

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  Инвестор Сергей Тронь: "Чтобы изменить статус страны-IT-экспортера, нужно заложить фундамент"
Инвестор Сергей Тронь: "Чтобы изменить статус страны-IT-экспортера, нужно заложить фундамент"

Паростки процессов по разработке искусственного интеллекта в Украине есть, однако в целом в стране интерес к теме слабый. Особенно, если сравнить с Китаем или США, в распоряжении которых мощные научные центры, полная поддержка государства и свободный доступ к разного рода данным.

Об этом рассказал в интервью "Украинским новостям" предприниматель и инвестор Сергей Тронь.

"Сейчас мы, вероятнее, исполнители, задействованные в операционной, а не стратегической работе. Те же Штаты формируют львиную долю технологического спроса в нашей стране", - пояснил Сергей Тронь.

Как отметил бизнесмен, работа, которую сегодня выполняют украинские специалисты, варьируется от разработки программного обеспечения для мобильных телефонов к играм, финансовым технологиям, программам для сферы здравоохранения, искусственного интеллекта и развития инфраструктуры дата-центров. В результате, по его словам, 100 компаний из списка Fortune 500 являются клиентами украинской IT-отрасли.

"Чтобы изменить статус страны-IT-экспортера, нужно заложить фундамент. Все начинается с образования. Наших специалистов учат за границей, потом "хантят", наш мощный ресурс работает на экспорт. Мировой опыт показывает, что если страна не стимулирует технологические изменения в экономике, не заинтересована в образовании и подготовке мощных кадров, "проедает" природные ресурсы и эксплуатирует устаревшие отрасли, она быстро превращается в аутсайдера и не может конкурировать с другими", - подчеркнул Сергей Тронь.

Полный текст интервью доступен на сайте информационного агентства.

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