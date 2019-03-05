"Сверхпузыри" далёкой галактики могут поразить Землю - NASA

Обсерватории NASA сняли два ядерные "сверхпузыря" в галактике, расположенной на расстоянии 69 млн световых лет от Земли Фото: Chandra X-ray Observatory

Обсерватории NASA сняли два ядерные "сверхпузыря" в галактике, расположенной на расстоянии 69 млн световых лет от Земли.

Фотографии сделали телескопами "Чандра" и "Хаббл". Об этом сообщает Depo.ua

"Галактика NGC 3079 содержит два "сверхпузыря", которые простираются на сотни тыс. световых лет. Астрономы считают, что они были образованы в результате взрывов огромной черной дыры или ветрами молодых звезд. Данные "Чандры" показывают, что галактика NGC 3079 содержит ускоритель, который может создавать частицы во сто раз активнее, чем адронный коллаидер", - говорится в сообщении.

Один такой "пузырь" имеет ширину 4900 световых лет, а диаметр другой - 3600 световых лет.

Они излучают свет в виде рентгеновского, оптического и радиоизлучения, с помощью чего их заметили телескопы NASA.

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Новые наблюдения "Чандры" демонстрируют, что "сверхпузырь" на NGC 3079 и подобные структуры могут быть источником частиц высокой энергии, так называемых "космических лучей", и могут поразить Землю.

Исследователи обнаружили, что общепринятое описание Млечного пути может отличаться от действительности. Ученые установили, что галактика на самом деле "изогнутая" и "закрученная", - об этом сообщает Newsweek. Существует теория, что издалека Млечный путь имеет вид яркого центра, вокруг которого вращается диск из звезд.