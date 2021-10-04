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Стоит ли переплачивать за iPhone 13, если есть iPhone 12?

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Стоит ли переплачивать за iPhone 13, если есть iPhone 12?
Есть ли смысл менять iPhone 12 на iPhone 13? Фото: Розетка

Традиционная осенняя презентация Apple, которая прошла совсем недавно, привлекла внимание миллионов фанатов "яблочного" бренда. Гвоздем программы, как и ожидалось, стала линейка новых смартфонов – iPhone 13, которые сменили "двенадцатое" поколение.

Однако, несмотря на ажиотаж, который привычно возникает вокруг нового флагмана от Apple, кто не оценил новинки. Они до сих пор задают вопрос, стоит ли покупать iPhone 13, особенно если у тебя уже есть iPhone 12?

Профессиональные версии

Как и ранее, американский концерн представил несколько моделей тринадцатой серии. Многие функции реализованы в верхних моделях Pro и Pro Max. Например, именно у них внутри стоит более вместительный аккумулятор, который заметно повысил срок автономной работы устройства. И у "профессиональных" моделей есть несколько таких новых функций, которых нет у обычной 13-ой версии смартфона. Это делает выбор в пользу нового флагмана еще более сложным.

А что нового?

Во-первых, это внешний вид. Да, по большому счету, он остался точно таким же, как и у прошлой версии устройства. Но есть и небольшие нюансы, которые пришлись по душе фанатам – это и изменившийся блок с камерами, и уменьшившаяся "бровь".

Во-вторых, это несколько новых улучшений камеры. Камеры 13-ого Айфона лучше улавливают свет, а это значит, что ими будет удобней снимать при плохом освещении. У обычной версии появилась функция, которая ранее была только у Pro – это стабилизация со сдвигом матрицы. Для любителей снимать видео появился "Киноэффект" и возможность снимать 4К с частотой 60 кадров в секунду.

В-третьих, немного улучшилась начинка. Стало больше встроенной памяти – теперь базовая версия смартфона идет с 128 гигабайтами хранилища. Напомним, что iPhone 12 стартует с 64 гигабайтами. Процессор у флагманской версии новый – А15 вместо А14. Это, по всей видимости, отразится на работе всех приложений в лучшую сторону.

Есть нововведения, которые пользователи из СНГ пока попробовать на практике не смогут. Например, возможность работать с сетями 5G. Эта опция заблокирована производителем на стадии прошивки.

Кому нужен 13-ый Айфон?

Сравнивая нововведения в новой версии Айфона, не стоит забывать, что и стоит он гораздо дороже прошлой версии, которую не снимали с продажи. Если вы много снимаете фото и видео, то iPhone 13, возможно, вам и подойдет. Но если вы пользуетесь телефоном как универсальным аксессуаром, то оценить преимущества iPhone 13 в полной мере по сравнению с 12-ой версией, учитывая переплату, вам будет сложно.

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