Стоит ли начинать учиться программированию с детства - эксперт

 
Ексклюзивы
1/5
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Просмотров: 108
Заберите у них право голоса - реакция соцсетей на победу Аксенова
Заберите у них право голоса - реакция соцсетей на победу Аксенова
Просмотров: 657
Украинцы готовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Украинцы готовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 162
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Просмотров: 198
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 612
Как сделать детей более ответственными
Как сделать детей более ответственными
Просмотров: 135
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Просмотров: 135
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Просмотров: 531
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
Просмотров: 3312
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Просмотров: 144
Фото
Все фото
5
5
6
4
3
Lego выпустит детализированный набор Space Shuttle Discovery
Lego выпустит детализированный набор Space Shuttle Discovery
На Марсе хотят создать 5 городов
На Марсе хотят создать 5 городов
Можно слушать музыку и отвечать на звонки - сколько стоят инновационные очки
Можно слушать музыку и отвечать на звонки - сколько стоят инновационные очки
Первая в мире робот-художница проведет свою выставку картин
Первая в мире робот-художница проведет свою выставку картин
Человеческое тело может заменить аккумуляторы
Человеческое тело может заменить аккумуляторы
Видео
Все видео
OnePlus представила серию новых смартфонов
OnePlus представила серию новых смартфонов
Создали искусственное солнце, которое очищает улицы от коронавируса
Создали искусственное солнце, которое очищает улицы от коронавируса
Понадобится каждому - Apple добавила новую функцию безопасности
Понадобится каждому - Apple добавила новую функцию безопасности
Секс-кукла с искусственным интеллектом сможет распознавать лица
Секс-кукла с искусственным интеллектом сможет распознавать лица
Слепые смогут видеть - ученые создали искусственное зрение
Слепые смогут видеть - ученые создали искусственное зрение
Интервью
1/5
Украинцы готовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Украинцы готовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 162
"Преступникам достаточно легко похитить такие автомобили" - юрист рассказал, какие модели исчезают чаще всего
"Преступникам достаточно легко похитить такие автомобили" - юрист рассказал, какие модели исчезают чаще всего
Просмотров: 1116
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 612
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 459
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 1170
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 марта 2021
Просмотров: 1053
Незрозуміла політика
– Біда сталася. Мене обікрали. Всі гроші витягнули, – каже дружина. На Мінському масиві в Києві з її сумочки витягнули 1400 гривень. ...
вторник, 30 марта 2021 14:52

Стоит ли начинать учиться программированию с детства - эксперт

  Комментировать
Стоит ли начинать учиться программированию с детства - эксперт
Стоит ли начинать учиться программированию с детства - эксперт фото: nus.org.ua

С развитием информационных систем и технологий мир все больше нуждается в программистах. По данным Бюро статистики труда США, в следующем десятилетии откроют 1,4 млн вакансий, связанных с программированием. Кроме того, профессии, связанные с программированием, постоянно находятся в топе рейтинга работ.

Gazeta.ua решила выяснить, с какого возраста детям лучше начинать учить языки программирования.

"Алгоритмизацию детям можно давать с 3-го класса. Классическое обучение начинается с алгоритмов, условий, циклов и написания простых функций. Есть сайты, где предлагают учиться азам программирования с помощью игры, чтобы проходить разные уровни", - рассказывает Product Delivery Manager / Software Engineer at Jetbeep Максим Тымчий.

Для того чтобы начать изучать язык программирования, ребенок должен знать некоторые алгоритмы, математику и английский язык.

"Основам программирования можно научиться за довольно быстрое время, имея в арсенале соответствующие основы. Далее путь постоянного самосовершенствования. Написание кода не такой сложный процесс на уровне примитивов. Больше ценности в том, насколько удачно программист умеет строить архитектуру своей программы и использовать инструменты, такие как библиотека, фреймворки, и видеть картину в общем", - добавляет эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Xiaomi создает собственный процессор

По его мнению, образование будущего IT-специалиста должно быть техническим.

"Есть много курсов, которые выпускают на базовом уровне новичков. Если вы хотите стать программистом, который будет глубоко разбираться, то лучше выбирать классическое обучение или соответствующий набор курсов в Stanford. Надо хорошо искать удачный университет с хорошим классическим образованием. Я слышал хорошие отзывы об Украинском католическом университете. Однако многое зависит от самого человека и желания получить эти знания. Мир открыт для тех, кто действительно жаждет знаний", - добавляет Максим Тимчий.

18 марта 1992 года корпорация Microsoft представила операционную систему Windows 3.1. Релиз Windows 3.1 состоялся в апреле 1992 года. Система имела полную обратную совместимость с предшественником - Windows 3.0.

Автор: Алёна Лищук
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стоит ли начинать учиться программированию с детства - эксперт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
марта

России запретили иметь флот на Черном море

Степанов отмечает годовщину в кресле министра здравоохранения

Ломаченко победил своего главного соперника

Запатентовали карандаш с резинкой

Rolls-Royce Motors продали

"Ла-ла-ла-ла" - припевка футбольных фанатов стала хитом

Россия продала свою территорию

Самое читаемое
Студентка бросила учебу и разбогатела на продаже откровенных фото
Студентка бросила учебу и разбогатела на продаже откровенных фото
6
 Просмотров: 12861
Самую татуированную женщину страны затравили в сети за необычную внешность: &quot;горячие&quot; фото тату-модели
Самую татуированную женщину страны затравили в сети за необычную внешность: "горячие" фото тату-модели
7
 Просмотров: 9927
Как выглядели крымские курорты в 1960-х - подборка фото
Как выглядели крымские курорты в 1960-х - подборка фото
14
 Просмотров: 8811
Евгения Власова спела свою легендарную песню с участником на &quot;Голосе страны&quot;. Видео
Евгения Власова спела свою легендарную песню с участником на "Голосе страны". Видео Просмотров: 6669
Бедно, убого и тесно. Как выглядели квартиры в СССР - фото
Бедно, убого и тесно. Как выглядели квартиры в СССР - фото
9
 Просмотров: 5400
Технологии
В Украине появятся сертифицированные сервисные центры Apple
В Украине появятся сертифицированные сервисные центры Apple Просмотров: 27
Xiaomi создает собственный процессор
Xiaomi создает собственный процессор Просмотров: 54
Получили необычное изображение Красной планеты
Получили необычное изображение Красной планеты Просмотров: 288
Viber получил новую функцию
Viber получил новую функцию Просмотров: 801
В приложении "Дія" появится новый функционал
В приложении "Дія" появится новый функционал Просмотров: 531
Больше всего комментируют
9
В Раду может попасть организатор "референдума ДНР" и обладатель российского паспорта
4
Уволенный Тупицкий созывает заседание КСУ
3
"Невозможно гарантировать безопасность" - Мендель о выборах на Донбассе
2
Украина готова к наступлению на Донбассе, но есть риски - Хомчак
2
В партии Зеленского хотят найти "подстрекателей" протеста под ОП
Голосов: 258
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть