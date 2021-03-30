Стоит ли начинать учиться программированию с детства - эксперт фото: nus.org.ua

С развитием информационных систем и технологий мир все больше нуждается в программистах. По данным Бюро статистики труда США, в следующем десятилетии откроют 1,4 млн вакансий, связанных с программированием. Кроме того, профессии, связанные с программированием, постоянно находятся в топе рейтинга работ.

Gazeta.ua решила выяснить, с какого возраста детям лучше начинать учить языки программирования.

"Алгоритмизацию детям можно давать с 3-го класса. Классическое обучение начинается с алгоритмов, условий, циклов и написания простых функций. Есть сайты, где предлагают учиться азам программирования с помощью игры, чтобы проходить разные уровни", - рассказывает Product Delivery Manager / Software Engineer at Jetbeep Максим Тымчий.

Для того чтобы начать изучать язык программирования, ребенок должен знать некоторые алгоритмы, математику и английский язык.

"Основам программирования можно научиться за довольно быстрое время, имея в арсенале соответствующие основы. Далее путь постоянного самосовершенствования. Написание кода не такой сложный процесс на уровне примитивов. Больше ценности в том, насколько удачно программист умеет строить архитектуру своей программы и использовать инструменты, такие как библиотека, фреймворки, и видеть картину в общем", - добавляет эксперт.

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По его мнению, образование будущего IT-специалиста должно быть техническим.

"Есть много курсов, которые выпускают на базовом уровне новичков. Если вы хотите стать программистом, который будет глубоко разбираться, то лучше выбирать классическое обучение или соответствующий набор курсов в Stanford. Надо хорошо искать удачный университет с хорошим классическим образованием. Я слышал хорошие отзывы об Украинском католическом университете. Однако многое зависит от самого человека и желания получить эти знания. Мир открыт для тех, кто действительно жаждет знаний", - добавляет Максим Тимчий.

18 марта 1992 года корпорация Microsoft представила операционную систему Windows 3.1. Релиз Windows 3.1 состоялся в апреле 1992 года. Система имела полную обратную совместимость с предшественником - Windows 3.0.