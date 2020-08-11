"Стив, ты поляк? Нет, я - украинец" - Стив Возняк празднует 70-летие.

Стив Возняк исполняется 70 лет. Фото: РБК Украина

Соучредитель компании Apple и конструктор первого персонального компьютера Стив Возняк родился 11 августа 1950 года в Калифорнии. Его родители родом из США, однако прадедушка был эмигрантом. Вероятно, он переехал в Америку из Буковины, а возможно с территории Польши. Об украинских корнях на конференции в Киеве Стив Возняк сказал так:

"Многие у меня спрашивает: Стив, ты поляк? Потому моя фамилия Возняк. Я отвечаю: Нет, я - украинец. Я всегда знал, что моя фамилия - украинское. Всю свою жизнь я хотел приехать в Украину. Я в определенной степени хотел бы быть украинском. Эти люди кажутся наиболее подобными американцев, как я сам, из всех европейцев ".

Возняк увлекался электроникой с детства. В школьные годы он смастерил калькулятор, который победил в конкурсе от телеканала BBC. В 1975 году вместе со Стивом Джобсом и Джоном Дрейпером создают устройства для фрикингом (взлома телефонных автоматов, чтобы получить бесплатные звонки). Есть версия, что с помощью такого аппарата он дозвонился в Ватикан, чтобы поговорить с Папой Римским.

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Работа инженером в компании, где был только один огромный компьютер на 80 человек, натолкнула его на создание компактного устройства. Возняк хотел сконструировать такой компьютер, который можно было бы поставить на стол дома. В гараже отца Джобса они разрабатывают первую модель. Далее продают 25 штук местном владельцу магазина электроники. А в 1976 году Джобс убеждает Возняка, что на этом можно немало заработать. Они регистрируют компанию Apple Computer, которая через 4 года приносит первые миллионы. А уже в 1992 году доход компании за год составил $ 7 млрд. Но с 1985 года Возняк руководящего поста в Apple и становится консультантом и владельцем пакетом акций. В дальнейшем работает над общественной деятельностью и благотворительностью. Был женат трижды, имеет троих детей. Сейчас проживает в Калифорнии вместе с последней женой Дженет Хилл.

Возняк и Джобс начали искать инвестиции для дальнейшей разработки проекта. Начальный капитал составлял около 1300 $. Для этого Джобс продал свою машину Volkswagen. v