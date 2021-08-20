STEM is FEM начал отборочный конкурс на участие в бесплатном учебном модуле "Металлургия"

К участию STEM is FEM приглашает учениц средних учебных заведений Украины.

Горно-металлургический комплекс является одной из стратегических отраслей экономики Украины. Он обеспечивает около 15% общего объема реализованных промышленных товаров, более $ 10 млрд экспортной выручки и около 200 тыс. рабочих мест. Однако с каждым годом ситуация ухудшается – темпы производства падают, технологии не обновляются, персонал сокращается. Одним из факторов, который создает стагнацию в этой области, считают эксперты ООН и украинская благотворительная образовательная инициатива STEM is FEM, является весомый гендерный дисбаланс в отрасли.

Именно поэтому организаторы STEM is FEM выбрали металлургическую отрасль темой своего 12-го бесплатного учебного модуля для украинских школьниц. Сейчас на сайте проекта продолжается отборочный тур, по результатам которого 30 девушек получат возможность посетить двухдневный модуль. На нем участники узнают все о металлургической промышленности и получат практические советы, как сделать в ней карьеру.

Слушательниц ожидают два дня, насыщенных интересной и полезной информацией. В программе – лекции и мастер-классы от ведущих представительниц металлургической отрасли, мотивационные встречи с успешными женщинами и отраслевой технический конкурс, главный приз которого – Apple MacBook Air. Две школьницы, которые займут второе призовое место, получат подарочные сертификаты на 5 тыс. грн на покупку книг.

"Металлургия – отрасль, в которой гендерные стереотипы самые сильные. Чего стоит только то, что Министерство здравоохранения всего только три года назад отменило дискриминационное постановление о запрете женщинам работать в этой и нескольких других, подобных сферах. Однако мы не боимся этого вызова, наоборот, находимся в оптимистичном предвкушении победы над предубеждениями", – отмечает инициатор STEM is FEM, Сергей Токарев.

Модуль состоится 11 - 12 сентября в Запорожье.

Участие в модуле абсолютно бесплатное, расходы на проезд, проживание и питание покрываются организаторами и партнерами модуля – Международной горно-металлургической компанией Метинвест и общественной организацией "Запорожье. Платформа совместных действий".

Заявки на участие принимаются на сайте STEM is FEM в разделе "Конкурс" до 27 августа включительно.