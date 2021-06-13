Стала известна стоимость iPhone 13

Сообщили приблизительную стоимость iPhone 13. Фото: ilounge.ua

В сентябре Apple представит новую флагманскую линейку смартфонов iPhone 13.

В нее войдут iPhone 13 mini, iPhone 13 iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Об этом сообщает Obozrevatel.

Базовые модели получат 4 Гб оперативной памяти, а Pro - 6 Гб. Старшие модели будут иметь современные экраны с частотой обновления кадров 120 Гц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Apple откладывает выход новых MacBook и iPad

Внешне смартфоны будут иметь дизайн актуального поколения. Также Apple уменьшит вырез под фронтальную камеру, разговорный динамик и систему распознавания FaceID.

Стоимость iPhone13 mini будет составлять $700, iPhone 13 - $800, iPhone 13 Pro - $1050, а цена iPhone 13 Pro Max - $1150.

Apple в Бразилии оштрафовали на $2 млн за того, что в комплектах последней модели айфонов не было адаптера для подзарядки.