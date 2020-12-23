США поддержит Украину деньгами, если та откажется Huawei

Оборудование компании Huawei для Украины стоит гораздо меньше, чем у конкурентов. Фото: pixabay

США готовы помочь Украине деньгами, чтобы минимизировать ценовую разницу между 5G-оборудованием китайской Huawei и другими поставщиками услуг коммуникации.

Такое заявление сделал заместитель госсекретаря США по вопросам экономического развития, энергетики и окружающей среды Кот Крах, передает "Радіо Свобода".

"Вы можете спросить: почему предложение Китая ниже? Почему они предоставляют такие дешевые услуги? Потому что они хотят получить ваши данные. Правительство США, в частности DFC (американская корпорация финансирования Международного развития. - Gazeta.ua) может покрыть разницу в цене", - сказал Крах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Операторы рассказали, когда в Украине можно ожидать 5G

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поддерживает инициативу США "чистая сеть". Вокруг нее объединились страны и телекоммуникационные компании, которые разрабатывают защиту национальных интересов и конфиденциальности данных своих граждан от "агрессивного вмешательства вредных игроков".

По информации посольства США в Украине, наше государство пока не входит в инициативу "чистая сеть", а лишь выразило поддержку ее принципам.

Оборудование компании Huawei для Украины стоит гораздо меньше, чем у конкурентов. Специалист по кибербезопасности Владимир Стиран считает, что Украина вряд ли может себе позволить любое другое оборудование 5G, кроме Huawei.

США вводит санкции против китайских и российских организаций, которые сотрудничают с вооруженными силами РФ и Китая. В список попали 45 организаций России и 58 Китая, сообщили в Министерстве торговли США.