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суббота, 05 декабря 2020 10:12

SpaceX запускает грузовой корабль к МКС

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SpaceX запускает грузовой корабль к МКС
Модернизированный грузовой корабль SpaceX Dragon должен пристыковаться к Международной космической станции в 9 утра воскресенья по Киеву. Фото: facebook.com

Сегодня, 5 декабря, американская компания SpaceX запустит к Международной космической станции грузовой космический корабль Cargo Dragon.

Запуск 21-й грузовой миссии состоится с помощью ракеты-носителя Falcon 9, которая выведет SpaceX Dragon на орбиту, сообщает NASA. Стартует с комплекса 39А в космическом центре Кеннеди, Флорида, в 18:39 по Киеву.

Стыковка модифицированного Dragon, который вмещает на 50% больше груза, чем предыдущая модель, запланирована в 9 утра воскресенья по Киеву.

Платформа-дрон Of Course I Still Love You находится в Атлантическом океане в ожидании старта ракеты. По данным метеопрогноза ВВС США, погодные условия лишь на 40% будут способствовать запуску. В частности, из-за волнения на море первой многократной ступени ракеты-носителя будет трудно сделать управляемую вертикальную посадку на беспилотную плавучую платформу.

Планируемый запуск станет 21-м для Cargo Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта между NASA и компанией SpaceX по поставкам для станции. Корабль доставит около 3 тонн различных грузов - продовольствия, оборудования и материалов для проведения научных экспериментов. Через два месяца вернет на Землю около 2350 кг старого оборудования.

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Сейчас Cargo Dragon является единственным космическим кораблем по поставкам на МКС, который также способен возвращать грузы на Землю. С октября 2012-го по март 2020-го компания SpaceX осуществила 20 запусков Cargo Dragon к МКС.

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