SpaceX запускает грузовой корабль к МКС

Сегодня, 5 декабря, американская компания SpaceX запустит к Международной космической станции грузовой космический корабль Cargo Dragon.

Запуск 21-й грузовой миссии состоится с помощью ракеты-носителя Falcon 9, которая выведет SpaceX Dragon на орбиту, сообщает NASA. Стартует с комплекса 39А в космическом центре Кеннеди, Флорида, в 18:39 по Киеву.

Стыковка модифицированного Dragon, который вмещает на 50% больше груза, чем предыдущая модель, запланирована в 9 утра воскресенья по Киеву.

Платформа-дрон Of Course I Still Love You находится в Атлантическом океане в ожидании старта ракеты. По данным метеопрогноза ВВС США, погодные условия лишь на 40% будут способствовать запуску. В частности, из-за волнения на море первой многократной ступени ракеты-носителя будет трудно сделать управляемую вертикальную посадку на беспилотную плавучую платформу.

Планируемый запуск станет 21-м для Cargo Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта между NASA и компанией SpaceX по поставкам для станции. Корабль доставит около 3 тонн различных грузов - продовольствия, оборудования и материалов для проведения научных экспериментов. Через два месяца вернет на Землю около 2350 кг старого оборудования.

Сейчас Cargo Dragon является единственным космическим кораблем по поставкам на МКС, который также способен возвращать грузы на Землю. С октября 2012-го по март 2020-го компания SpaceX осуществила 20 запусков Cargo Dragon к МКС.