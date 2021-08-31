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вторник, 31 августа 2021 20:56

SpaceX отправляет первых туристов в космос

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  Экипаж прибыл на базу во Флориде. Фото: twitter.com/inspiration4x
Экипаж прибыл на базу во Флориде. Фото: twitter.com/inspiration4x

Экипаж миссии Inspiration4 прибыл на базу SpaceX, расположенную во Флориде.

В пресс-службе миссии сообщают, что компания планирует запустить космический корабль на орбиту уже 15 сентября 2021 года.

Члены экипажа сейчас будут проверять свою поездку и пройдут тест-драйв на многократном космическом корабле Crew Dragon.

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Миссия Inspiration4 является первой миссией в которой примет участие только гражданский экипаж.

Ракетой-носителем выступать Falcon 9 Block 5, которая стартует из Космического центра имени Кеннеди.

После того, как космический корабль долетит до орбиты, через некоторое время он вернется на Землю и приземлится на территории Атлантического океана.

В 2022 году состоится первая украинская миссия на Луну. Ее осуществит британская компания Spacebit в сотрудничестве с американскими партнерами.

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Дата
31
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