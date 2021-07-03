Создали робота, который наливает и подает пиво

Изобретение выдает 140 бокалов пива в час. Фото: pixabay

Специально для жаркого лета американская компания Hop Robotics создала робота, который разливает и подает пиво.

Его назвали Уолтер, сообщает The Spoon.

Робот имеет шарнирную руку, которой захватывает стакани, ставит их в место разлива и затем переносит ближе к посетителю. Руку прикрепили к кегератору с четырьмя дозаторами.

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Изобретение выдает 140 бокалов пива в час. Он принимает заказ, готовит и подает напиток примерно за 25 секунд.

Компания до сих пор находится на раннем этапе развития, по словам ее основателя Грейсона Доусона. Созданний робот - это предварительный коммерческий прототип. Он не привязан к платежной системе, поэтому бармен должен вручную принимать оплату за напиток и вводить заказ в автомат.

Но создатели надеются, что такой робот пригодится. Вакцинированных людей становится больше, открываются спортивные мероприятия, ярмарки и концерты, а потребители хотят удовлетворить спрос на массовые развлечения.

Во Львове организаторы Lviv Fan Festival за каждый забитый гол Бельгии в ворота россиян зрителей угощали 100 бокалами пива.