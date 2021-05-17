Создали первый в мире пулемет

 
Ексклюзивы
1/5
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 891
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 1449
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
Просмотров: 4257
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
1 Просмотров: 855
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Зеленский хочет на второй срок - политолог
1 Просмотров: 513
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Просмотров: 675
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Просмотров: 765
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 567
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Просмотров: 783
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Просмотров: 1170
Фото
Все фото
6
5
4
6
4
AirTag, новые iMac и iPad: что еще Apple показала на презентации
AirTag, новые iMac и iPad: что еще Apple показала на презентации
Носит кирпич, красит и забивает гвозди: показали прототип робота-строителя
Носит кирпич, красит и забивает гвозди: показали прототип робота-строителя
Температура до -90°C: как для вертолета NASA прошла первая ночь на Марсе
Температура до -90°C: как для вертолета NASA прошла первая ночь на Марсе
Показали революционный дизайн новейшего космического корабля
Показали революционный дизайн новейшего космического корабля
2 недели без подзарядки: OnePlus представила свои первые умные часы
2 недели без подзарядки: OnePlus представила свои первые умные часы
Видео
Все видео
Космический корабль Маска впервые совершил успешную посадку
Космический корабль Маска впервые совершил успешную посадку
В космос запустили ракету с секретным грузом Пентагона
В космос запустили ракету с секретным грузом Пентагона
Создали "стиральную машинку" для беспроводных наушников
Создали "стиральную машинку" для беспроводных наушников
Марсоход впервые записал звуки передвижения на Красной планете
Марсоход впервые записал звуки передвижения на Красной планете
Понадобится каждому - Apple добавила новую функцию безопасности
Понадобится каждому - Apple добавила новую функцию безопасности
Интервью
1/5
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Просмотров: 891
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
Просмотров: 792
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
Просмотров: 423
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 567
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
1 Просмотров: 486
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
16 мая 2021
Просмотров: 513
Сховок у Леніні
– 20 гривень за книжку – хіба це гроші? – говорить кум Олег. За 12 тисяч гривень купує бібліотеку на 600 книжок. Оголошення знайшов ...
понедельник, 17 мая 2021 10:27

Создали первый в мире пулемет

  Комментировать
Создали первый в мире пулемет
Запатентовали первое огнестрельное оружие фото: wikipedia.org

17 мая 1718 года британский юрист Джеймс Пакл запатентовал первый в мире пулемет. Это первое официально запатентованное огнестрельное оружие.

Пулемет имел вид трехногого обычного одноствольного оружия с одиннадцатизарядным цилиндрическим барабаном. Каждый новый выстрел производился при повороте барабана, как в револьвере. После израсходования боезапаса барабана его заменяли на новый.

Такая конструкция позволила достичь скорострельности в девять выстрелов в минуту. Боевой расчет ружья составлял несколько человек. Пулемет хотели использовать на кораблях для обстрела абордажных команд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Состоялся первый чемпионат "Формулы-1"

Во время демонстрации оружия Пакл показал два варианта исполнения: с обычными сферическими пулями и с кубическими. Сферические предусматривали использовать против врагов-христиан, а кубические — против врагов-мусульман. Однако творение Пакла не впечатлило его современников.

В 1896 году Пауль Маузер представил первую модель самозарядного пистолета Mauser C96. Это был первый серийный пистолет, который имел большой спрос на гражданском рынке. Его снарядили на 10 или 20 патронов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Создали первый в мире пулемет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
мая

Создали первый в мире пулемет

Самое читаемое
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
4
 Просмотров: 6750
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
 Просмотров: 6138
Гороскоп на 16 мая: назвали 4 наиболее эгоистичные знаки
Гороскоп на 16 мая: назвали 4 наиболее эгоистичные знаки
 Просмотров: 4401
&quot;Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил&quot; - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
22
 Просмотров: 4257
Боевики проехались танком по кладбищу: показали фото изуродованных могил
Боевики проехались танком по кладбищу: показали фото изуродованных могил
5
 1 Просмотров: 3627
Техника
Китайский зонд Tianwen-1 осуществит посадку на Марсе
Китайский зонд Tianwen-1 осуществит посадку на Марсе Просмотров: 135
Уникальный полет над Северным полюсом продолжался более 2 ч.
Уникальный полет над Северным полюсом продолжался более 2 ч.
 Просмотров: 126
Открыли первую троллейбусную линию
Открыли первую троллейбусную линию
 Просмотров: 171
Состоялся первый полет вертолета-крана S-64
Состоялся первый полет вертолета-крана S-64
 Просмотров: 351
SpaceX Dragon отправит на орбиту первого частного астронавта
SpaceX Dragon отправит на орбиту первого частного астронавта Просмотров: 126
Больше всего комментируют
16
Путин отомстит за кума - экс-генпрокурор
6
Неубедительно: Рябошапка удивился, по которым статьям обвиняют Медведчука
4
В Зеленского готовят большую пресс-конференцию
4
В МИД прокомментировали перспективу вступления Украины в НАТО
2
Какую зарплату готовы платить работодатели - исследование
Голосов: 891
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть