Создали первый в мире пулемет

Запатентовали первое огнестрельное оружие фото: wikipedia.org

17 мая 1718 года британский юрист Джеймс Пакл запатентовал первый в мире пулемет. Это первое официально запатентованное огнестрельное оружие.

Пулемет имел вид трехногого обычного одноствольного оружия с одиннадцатизарядным цилиндрическим барабаном. Каждый новый выстрел производился при повороте барабана, как в револьвере. После израсходования боезапаса барабана его заменяли на новый.

Такая конструкция позволила достичь скорострельности в девять выстрелов в минуту. Боевой расчет ружья составлял несколько человек. Пулемет хотели использовать на кораблях для обстрела абордажных команд.

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Во время демонстрации оружия Пакл показал два варианта исполнения: с обычными сферическими пулями и с кубическими. Сферические предусматривали использовать против врагов-христиан, а кубические — против врагов-мусульман. Однако творение Пакла не впечатлило его современников.

В 1896 году Пауль Маузер представил первую модель самозарядного пистолета Mauser C96. Это был первый серийный пистолет, который имел большой спрос на гражданском рынке. Его снарядили на 10 или 20 патронов.