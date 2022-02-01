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среда, 02 февраля 2022 05:25

Создали первый в мире ноутбук без разъемов
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Компания Craob презентовала первый в мире ноутбук, в котором нет ни одного разъема.

Заряжается ноутбук беспроводным способом благодаря станции, что крепится на магнитах, сообщает компания-разработчик.

Толщина корпуса составляет всего 7 мм. Craob X с экраном, имеющим вырез для фронтальной камеры в стиле современных смартфонов, оборудовали такими характеристиками:

- дисплей 13,3 дюйма и формат 4K UHD;

- чипсет - Intel Core i7-1280P с TDP 28 Вт поколения Alder Lake;

- 32 Гб оперативной памяти;

- SSD с объемом 2 Тб.

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Фото: craob.com

У устройства также отсутствует дискретная видеокарта. Для подключения сети используется контроллер Wi-Fi 6E.

В Японии создали прототип экрана телевизора, который способен имитировать вкусы пищи. Профессор университета Мэйдзи Хомей Мияшита разработал устройство под названием Taste the TV. Оно использует 10 емкостей с пищевыми добавками, которые комбинируются для создания конкретного вкуса.

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