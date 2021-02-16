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вторник, 16 февраля 2021 12:50

Создали первую электронную доску объявлений

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16 февраля 1978 года создали первую компьютерную электронную доску объявлений - BBS.

По данным журнала Infoworld, около 60 тыс. BBS обслуживали 17 млн ​​пользователей в США в 1994-м. Рынок был гораздо больше, чем онлайн-сервис CompuServe.

Автор: wikipedia.org
  Создали первую электронную доску объявлений
Создали первую электронную доску объявлений

Сначала BBS удерживали различные компании и доступ к ним был платный. Появление недорогого доступа к сети Интернет через телефонный модем и веб-браузер Mosaic дало удобство пользования. Это привело к резкому краху провайдеров сервиса, разработчиков ПО для BBS и рынка этих услуг, начиная с 1994 года.

Впоследствии BBC стали открывать и частные лица. Доступ к частным BBS является бесплатным. Доступ к большинству BBS предоставляют через Telnet.

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В 1962 году руководитель Агентства передовых оборонных исследовательских проектов США Ликлайдер предложил создать Всемирную компьютерную сеть. В 1969-м Министерство обороны США начало разработку проекта, который должен был создать надежную систему передачи информации на случай войны. Агентство DARPA предложило разработать для этого компьютерную сеть. Разработку поручили Калифорнийскому университету и Стэнфордскому исследовательному центру. Этой сети дали название ARPANET.

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Дата
16
февраля

Создали первую электронную доску объявлений

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