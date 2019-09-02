Создали одежду для защиты от комаров

Создали одежду от укусов комаров Фото: АиФ

В основе специальной одежды - оксид графена.

Ученые из Университета Брауна обнаружили, что в сухих условиях насекомые могут химически почувствовать запах кожи или крови. Соответствующие исследования они опубликовали в официальном журнале Национальной академии наук США.

В некоторых случаях механическая прочность графеновых листов обеспечивает помехи от проникновения.

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Ученые протестировали применения графену для защиты от укусов комара Aedes aegypti. Он ответственен за заражение людей по всему миру.

Чаще всего свойства графена применяют в способах, связанных с электроникой.

Городские власти Бердянска потратила более 600 тыс. грн на борьбу с комарами.