Создали одежду для защиты от комаров

В основе специальной одежды - оксид графена.
Ученые из Университета Брауна обнаружили, что в сухих условиях насекомые могут химически почувствовать запах кожи или крови. Соответствующие исследования они опубликовали в официальном журнале Национальной академии наук США.
В некоторых случаях механическая прочность графеновых листов обеспечивает помехи от проникновения.
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Ученые протестировали применения графену для защиты от укусов комара Aedes aegypti. Он ответственен за заражение людей по всему миру.
Чаще всего свойства графена применяют в способах, связанных с электроникой.
Городские власти Бердянска потратила более 600 тыс. грн на борьбу с комарами.
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