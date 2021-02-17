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среда, 17 февраля 2021 11:55

Создали новый язык программирования

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Создали новый язык программирования
Создали новый язык программирования фото: bizua.org

17 февраля 1983 года создали язык программирования Ада. Министерство обороны США создало ее с целью разработки единого языка программирования для встроенных систем.

По своей структуре Ада подобная языку Паскаль, но требует строгого стиля программирования, чем ее предшественник. Прежде всего, этот язык направили на программирование встроенных систем и систем реального времени, где ней до сих пор успешно пользуются.

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Для подтверждения требований надежности язык построили таким образом, чтобы как можно большее количество ошибок можно было обнаружить на этапе компиляции. Кроме того, одним из требований при разработке языка была максимально легкая читаемость текстов программ, даже в ущерб легкости написания.

Результатом такого подхода стал несколько "тяжеловесный" синтаксис и множество ограничений, отсутствующих в наиболее распространенных промышленных языках. Это привело к формированию представления об Аде как о сложном, малопонятном и неудобном в использовании языке.

16 февраля 1978 создали первую компьютерную электронную доску объявлений - BBS. Около 60 тыс. BBS обслуживали 17 млн ​​пользователей в США в 1994 году. Рынок был гораздо больше, чем онлайн-сервис CompuServe.

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Дата
17
февраля

Создали новый язык программирования

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