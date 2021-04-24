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суббота, 24 апреля 2021 13:08

Совершили первое одиночное кругосветное плавание

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24 апреля 1895 года американский исследователь Джошуа Слокам начал первое в мире одиночное кругосветное плавание. В 1900 году он описал плавание в книге "Путешествие вокруг света парусником наедине".

Автор: itboat.com
  Совершили первое одиночное кругосветное плавание
Совершили первое одиночное кругосветное плавание

Его путешествие началось из Бостона на яхте "Спрей". Более чем за три года, 27 июня 1898 года, он вернулся в Род-Айленд. Ему удалось обогнуть земной шар, пройдя в одиночном плавании более 46 тыс. миль.

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В своей книге "Путешествие вокруг света парусником наедине" исследователь описал свой отплыв:

"Наконец пришло время выйти в море по-настоящему. Я решился на путешествие вокруг света. В полдень 24 апреля 1895 года я поднял якорь, поставил парус и взял курс на выход из порта Бостона, в котором "Спрей" безопасно простоял на швартовых всю зиму. Сердце бешено колотилось, когда я шагал по палубе, вдыхая свежий воздух. Вдруг я почувствовал, что возврата назад нет, и я сосватал себе приключение, значение которого полностью осознаю".

23 апреля 1907 года американский писатель Джек Лондон отправился в кругосветное путешествие на двухмачтовом судне. Яхта, на которой выплыл писатель, называлась "Снарк". На ней Лондон путешествовал в течение 1907—1909 годов со своей женой Чармиан и небольшим экипажем.

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Дата
24
апреля

Совершили первое одиночное кругосветное плавание

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