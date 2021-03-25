Состоялись первые скачки фото: robbreport.com

25 марта 1668 года в Америке состоялись первые скачки. С тех пор в штате Кентукки ежегодно начали проводить большое дерби.

В среднем забеги продолжаются 2 минуты, за что соревнования получили громкий титул "Величайшие 2 минуты в спорте".

Более 150 тыс. человек ежегодно приезжают на ипподром в Луисвилле, чтобы насладиться зрелищем. Дерби в Луисвилле традиционно открывает знаменитую серию скачек "Тройная корона".

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В забегах участвуют только чистокровные лошади-трехлетки верховых пород. Дистанция гонки составляет 1,25 мили. Победитель заездов получает роскошную попону из 554 живых роз для своего скакуна, а также солидный денежный приз - более $1 млн.

Первые автомобильные гонки состоялись 22 июля 1894 года по маршруту длиной 126 км от Парижа до Руана. Из заявленных 102 автомобилей после отборочных соревнований к гонкам допустили 25. До финиша добрались лишь 17 автомобилей.