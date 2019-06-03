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понедельник, 03 июня 2019 16:25

Сообщили точную цифру школьников, которые завершили первый класс

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Сообщили точную цифру школьников, которые завершили первый класс
Первый класс закончили около 450 тыс. школьников Фото:Главком

В 2019 году почти 450 тыс. первоклассников закончили обучение в Новой украинской школе.

Все дети работали за новым Государственным стандартом.

"Играя, дети получали знания и учились общаться друг с другом, аргументировать свое мнение, выполнять совместные проекты и исследовать различные природные явления с разных точек зрения. Мне очень приятно, что учителя говорят о том, что именно по такой программе дети развиваются еще более разносторонне и основательно ", - сообщила министр образования Лилия Гриневич.

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Учителя отмечали, что закупка нового оборудования чрезвычайно важна для использования новых методик. Именно поэтому, в этом году для первоклассников государство выделило более 1 млрд грн.

"Учителя могли работать с новыми методиками в соответствующих условиях и иметь достаточно материала для того, чтобы детям было полезно и интересно учиться", - сказала министр.

3 июня в Украине применили новое правописание. Финальный текст новой редакции "Украинского правописания" опубликовали на сайтах Министерства образования и Национальной академии наук.

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Дата
03
июня

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