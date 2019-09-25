"Слуге народа" Бужанскому объяснили, кто отвечает за проблемы в школах

В МОН говорят, что за проблемы школы отвечают ее учредители. Фото: i.ytimg.com

Депутату Максиму Бужанскому от партии "Слуга народа" Министерство образования напомнило, кто и за что отвечает в школе.

Материально-техническое обеспечение и содержание школ - это заботы их учредителей, а за вымогательство средств у родителей предусмотрена административная и уголовная ответственность, заявил руководитель экспертной группы по вопросам государственно-общественного образования Директората дошкольного и школьного образования МОН Владимир Божинский.

"Я видел это заявление нардепа. Но все вопросы, связанные с материально-техническим обеспечением и развитием школ - это зона ответственности их основателя. В случае коммунальной школы - это либо городской или районный совет. Реже - областной совет. Здесь (ответственный - ред.) или мэр, или районный председатель соответствующего совета, или председатель исполнительного комитета, или местной государственной администрации " - пояснил чиновник.

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По его словам, в таком случае надо обращаться или к местным депутатам, или в местную государственную администрацию с тем, чтобы пересмотреть сметы соответствующих учреждений и провести работу по корректировке этих смет по бюджетным запросом со стороны директора школы.

В то же время чиновник отметил, что директор не имеет права принуждать родителей сдавать деньги на обеспечение школы.

"Он мог обратиться к родителям с соответствующей просьбой о добровольной благотворительной помощи, и уже тот, кто хотел бы, мог бы помочь. Но я понимаю, что добровольность может быть с привкусом принуждения, и взносы могут быть по факту - принудительными" - добавил руководитель экспертной группы.

Мажоритарщик от "Слуги народа" Максим Бужанский назвал родителей, которые водят детей в школу на его 25 округе, "инфантильным дол@оебамы". Впоследствии извинился за сквернословие. Бужанский в рамках работы в округе узнал о школе, в которой 20 открытых люков. Он спросил (очевидно, у работников школы), могут ли родители школьников "скинутся по 100 гривен и купит эти люки". Ему ответили, что нет.