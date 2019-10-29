"Слуга народа" поклялись Вакарчуку повысить зарплаты учителям

Автор: Соломия Цура Святослав Вакарчук и Сергей Бабак на митинге педагогов

Возле Верховной Рады Украины произошла словесная перепалка между Святославом Вакарчуком и Сергеем Бабаком.

Сегодня во время митинга педагогов против введения 40-часовой рабочей недели, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук дискутировал с председателем комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергеем Бабаком.

"Стоя рядом с педагогами, скажите готовы ли вы сейчас внести изменения в бюджет, который еще не принят в целом и предусмотреть увеличение минимальной зарплаты учителей? Можете это пообещать? Я готов это поддержать и прошу, чтобы мы вместе это сделали ", - сказал Вакарчук.

Автор: Соломия Цура Святослав Вакарчук и Сергей Бабак на митинге педагогов

Председатель профильного комитета упрекнул лидеру "Голоса" за его депутатов, входящих в комитет образования и науки. Они подали правки и не появляются на рабочие группы. Последние дорабатывают закон о среднем образовании.

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"Господин Святослав, вы же прекрасно смотрели бюджет и знаете, сколько будет стоить повышение зарплаты до трех минимальных зарплат? - ответил Бабак. - Вы готовы сейчас принять государственный долг в несколько миллиардов, чтобы потом дети, которых учат эти учителя были виноваты все эти деньги?".

Необходимые средства можно найти и они в Украине есть, однако для этого нужно время, добавил Вакарчук

"Комитет сделал отдельное обращение к премьер-министру, чтобы повысить заработные платы. Если ваши специалисты захотят, пусть подпишут все", - подытожил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.

В результате мужчины согласились найти дополнительные средства для педагогов.

30 мая 2019 Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о "Полном общем среднем образовании".