Школьники переходят на дистанционное обучение - каким оно должно быть фото: learning.ua

Учащихся из школ, которые находятся в красной зоне, перевели на дистанционное обучение.

Эксперты рассказали Gazeta.ua, как сделать его интересным и содержательным.

Стандартные методы обучения не слишком эффективны в онлайн-образовании, рассказала преподаватель и основательница репетиторского центра "НЕ ЗУБРИ" Инна Зозуля.

"Во-первых, надо идти по интересам учащихся. Любую тему можно объяснить на примере трансформеров или сети Instagram. Визуальные образы, которые близки ученикам, помогут лучше усвоить материал. Их легче представить, а значит проще построить ассоциации и запомнить новые правила со знакомыми примерами. Во-вторых, надо проводить интерактивные виды упражнений на занятиях. Закрепляйте пройденный материал с помощью программ и сайтов, на которых можно создать даже собственную игру. В-третьих, надо объяснять языком, на котором говорят ученики. Дети XXI века поглощают массу информации через интернет и социальные сети. Это и есть их язык. Быстро, просто, визуально, с юмором. Постройте занятия вокруг популярной шутки или темы - это зафиксирует их внимание, снизит страх перед обучением и удвоит доверие к преподавателю", - сказала Инна.

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Репетитор по английскому языку Алина Тютютнник отметила, что процесс обучения должен происходить без перегрузки детей.

"Для младших школьников занятия по английскому рекомендую проводить в игровой форме. Ученики получают от этого удовольствие и самопроизвольно запоминают материал. Детей надо погружать в языковую среду с помощью песен, игр. Можно использовать презентации, картинки, все материалы, которые не надо распечатывать, а просто вывести на экран. Для обучения учащихся старшей школы рекомендую использовать фильмы на английском языке. При их просмотре ученики не так быстро устают, как во время выполнения грамматических упражнений. Такие фильмы содержат слова среднестатистического американца. В художественных произведениях они случаются значительно реже", - заявила репетитор.

В течение 2020 года репетиторство стало значительно популярнее, чем раньше. Спрос на индивидуальные занятия спровоцировал карантин. Особенно большим спросом в прошлом году пользовалось репетиторство по математике, английскому и украинскому языкам.