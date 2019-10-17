Сколько работ украинцы плагиат в год

33,16% - текстовые совпадения в работах Фото: SoftSalad

По результатам исследования немецких социологов, даже ведущие европейские страны сталкиваются с плагиатом. Так, в Германии 50% научных работ его содержат. Не менее негатива в научной среде Великобритании, где с плагиатом сталкиваются 58% университетских преподавателей. В Украине ситуация не менее проблемная. У нас плагиат в той или иной форме используют 90% студентов.

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Об опасности плагиата и как с ним бороться рассказывает Gazeta.ua председатель Unicheck Украины Андрей Сидляренко.

Чем грозит плагиат?

По украинскому законодательству академический плагиат может угрожать лишением должности или степени в научном или образовательном учреждении, если человек связан с научно-педагогической работой. Применять санкции университет может и против студентов, вплоть до исключения. Если говорить о плагиате в контексте закона об авторском и смежном праве, то решение о судьбе человека, который к нему прибегнул принимает суд. В таком случае возможна денежная компенсация. Оба вида плагиата могут совпадать, но не всегда. Если говорить о научных учреждения и учреждения высшего образования, то санкции против академического плагиата принимаются на уровне этих структур. Закон четко не расписывает ни рамок принятия таких решений, ни строгость наказания, в зависимости от того, какое нарушение произошло.

В каких отраслях к нему прибегают чаще всего?

На самом деле от специальности это не зависит. Если человек научился добросовестно работать и понимает ценность научных работ, то очевидно, что он не будет прибегать к нарушениям академической добродетели. По моему мнению, проще выявить нарушения представителям социогуманитарных наук. В таком случае, если мы не говорим о качестве, то украиноязычные тексты чаще всего заимствуют в тех авторов, которые выше выбиваются в интернет-поисковике.

Иностранные работы плагиате те, которые проще перевести и использовать для своей выгоды.

Сложнее, не использовать предыдущие исследования в технических и математических науках. Там идет ориентация на результат, например эксперимента или на разработку программного обеспечения, или на внедрение новой математической модели. В таких случаях речь может идти не о плагиате, а больше о фальсификации данных.

Как бороться с плагиатом?

Плагиат, прежде всего, показывает культуру, этические нормы и репутацию человека. К сожалению, в Украине не учат и не объясняют, как важно проводить самостоятельные исследования. Такую культуру начали внедрять лишь недавно. Сейчас основной задачей является не наказывать, а научить, как делать правильно. 42 статья Закона Украины "Об образовании", дает возможность университетам самостоятельно регулировать жесткость наказания. На крайние меры нужно прибегать в том случае, если человек не хочет делать правильно и не планирует этого учиться.

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Кто должен принимать решение о последствиях для человека, который сплагиатил работу?

В зависимости от работы, например комиссия или заседания кафедры должны объяснить автору работы в чем заключается его ошибка и почему принимается решение об изменении неудовлетворительной части. Это касается работ в которых человек некорректно провел исследование или безответственно отнесся к анализу материалов. Однако, если человек полностью переписала чужую работу, то решение будет совсем другим.

Почему прибегают к плагиату?

Если бакалавру три года не рассказывали и не учили тому, как правильно писать научные работы, а в конце студенту дают сотню правил, как оформлять цитаты, какая правильная структура работы, сколько нужно проработать источников, чтобы было качественное исследование, то понятно, что большинство, элементарно не смогут этот массив информации вычитать, чтобы потом качественно выполнить работу. Именно поэтому таких людей необходимо не наказывать, а давать им возможность исправить свою ошибку. Например, при написании дипломной работы необходимо после проверок давать время на внесение изменений и поправок. Корректировка нужно даже перед защитой.

Какие еще есть причины этому?

Часто студенты просто не понимают зачем им делать всевозможные исследования и писать свои работы. Формально, то им необходимо просто выполнить норму. Это касается не только студентов, но и диссертантов, ученых и даже преподавателей. У всех них есть обязательное количество работ, которое они должны сделать, чтобы получить следующий квалификационный уровень. Если качественно обрабатывать каждую из них, то говорю из собственного опыта, что физически это сделать очень сложно. Также причиной плагиата может стать и сам преподаватель. Не стоит забывать, какое количество работ они проверяют и отчитывают за один раз. Понятно, что не всегда педагог "подходит" к проверке со всей необходимой серьезностью. Как следствие, студенты всегда замечают такие действия и в будущем выполняют свои работы некачественно.

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Сколько в среднем работ за год содержат плагиат?

Средний процент текстовых совпадений в файлах, которые проверяли в системе Unicheck в 20018 году составил 33,16. Речь идет не о количестве работ, а об процентной массе текста в каждой работе. Точно устанавливать наличие плагиата все же должна специальная комиссия, специалист или научный руководитель.

Как проверить работу на наличие плагиата?

Существуют различные антиплагиатные платформы. Программный антиплагиатный продукт сравнивает текст с базами данных, размещенных в интернете. Один из крупнейших онлайн-сервисов в мире - украинская разработка Unicheck. Дополнительным преимуществом этого сервиса является то, что он может сравнивать работу с базой данных университета. Бесплатный доступ к сервису имеют более 120 украинских вузов.

Проверка одной страницы в Unicheck занимает 20 секунд.

Конечно, если не подвергать сомнению весь текст, можно взять его определенную часть, по фразам, которые являются нетипичными для работы, которую проверяет научный руководитель. Для этого нужно ввести необходимый текст в поисковике. Однако удобнее в обработке есть все же программный продукт.

Как проверяют работы на плагиат за границей?

В Америке проверка на плагиат является стандартной и привычной частью выполнения и сдачи работы. У школьников и студентов есть подвязаны к предметам личные кабинеты в системе управления обучения, куда они загружают собственные работы. На том же Unicheck проводится автоматическая проверка на плагиат. После этого, преподаватель оценивает не только работу, но и качество ее проверки на платформе.

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В 2016 году ведущие украинские вузы приняли участие в исследовании уровня академической добродетели студентов и факторов, что на него влияют. В выборку вошли 18 фокус-групп студентов из пяти украинских университетов. Не менее 10% молодых людей согласились с возможностью купить готовую курсовую или дипломную работы, тогда как 44% -85% считают это категорически неправильно. Например, среди опрошенных студентов от 31% до 53% считают, что загружать готовые рефераты из интернета и выдавать за свои - можно, но не очень часто. От 41% до 63% респондентов выразили мнение, что такие действия в учебном процессе - недопустимы.