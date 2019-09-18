Сколько потратят на Новую украинскую школу в 2020

Автор: Кабинет Министров Украины Финансирование Новой украинской школы в 2020 году

В проекте Государственного бюджета на 2020 год предусмотрено 1421,3 млн грн на финансирование Новой украинской школы.

Такие данные обнародовали в отчете на сайте Кабинета Министров Украины.

На приобретение учебных средств и мебели для классов Новой украинской школы выделят 1060 млн грн. 361,3 млн грн - на повышение квалификации учителей НУШ.

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На финансирование инклюзивного образования - проведение дополнительных коррекционно-развивающих занятий, приобретение специальных средств и оборудования для лиц с особыми потребностями предусмотрено 504,5 млн грн.

Образовательная субвенция на заработную плату учителей и работников инклюзивного-ресурсных центров в Государственном бюджете 2020 запланирована на уровне 77 533,3 млн грн.

Расходы Государственного бюджета-2020 на образование запланировано в сумме 136,4 млрд грн, что на 7,7 млрд грн больше, чем в 2019 году.