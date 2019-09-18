Сколько потратят на Новую украинскую школу в 2020

 
Ексклюзивы
1/5
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Просмотров: 216
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 684
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Просмотров: 198
Разминка, "Сплин" и кофе: как нардепы бегают возле Верховной Рады
Разминка, "Сплин" и кофе: как нардепы бегают возле Верховной Рады
Просмотров: 828
Украина исчезает с радаров Совета Безопасности ООН - Безсмертный
Украина исчезает с радаров Совета Безопасности ООН - Безсмертный
Просмотров: 1899
Назвали семь вызовов, которые будут влиять на Украину в ближайшие годы
Назвали семь вызовов, которые будут влиять на Украину в ближайшие годы
Просмотров: 702
Живем в российском нарративе - Безсмертный про обмен пленными
Живем в российском нарративе - Безсмертный про обмен пленными
Просмотров: 729
Покатились в пропасть непрофессионализма - Виктор Терен о действующем парламенте
Покатились в пропасть непрофессионализма - Виктор Терен о действующем парламенте
Просмотров: 333
Зеленский раскачивает популярность, пока начнутся договоренности с Россией - политтехнолог
Зеленский раскачивает популярность, пока начнутся договоренности с Россией - политтехнолог
1 Просмотров: 1332
"Нельзя быть человеком и не уважать другую жизнь" - о чем говорили на марше за животных
"Нельзя быть человеком и не уважать другую жизнь" - о чем говорили на марше за животных
Просмотров: 531
Фото
Все фото
8
5
3
2
5
Украинские учителя попали в Книгу рекордов Украины
Украинские учителя попали в Книгу рекордов Украины
25 украинских школ будут пилотировать новую программу обучения
25 украинских школ будут пилотировать новую программу обучения
Школьники получат новые ученические билеты
Школьники получат новые ученические билеты
Директор украинской школы заставляет учеников изучать русский язык
Директор украинской школы заставляет учеников изучать русский язык
Среднюю школу ждут серьезные изменения. У детей будет выбор
Среднюю школу ждут серьезные изменения. У детей будет выбор
Видео
Все видео
Определили кандидатов на место образовательного омбудсмена
Определили кандидатов на место образовательного омбудсмена
Объявили график проведения творческих конкурсов в вузах
Объявили график проведения творческих конкурсов в вузах
В этом году ввели первоочередное поступление в вузы
В этом году ввели первоочередное поступление в вузы
Украинские студенты пригласили в гости королеву Великобритании
Украинские студенты пригласили в гости королеву Великобритании
Играл на бонго, рисовал и много шутил - умер один из разработчиков атомной бомбы
Играл на бонго, рисовал и много шутил - умер один из разработчиков атомной бомбы
Интервью
1/5
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 675
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4905
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1683
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31104
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 сентября 2019
1 Просмотров: 954
Кавуни
За сезон я можу не скуштувати жодної дині. Але кавун у хаті має бути щодня. Це почалося з материних оповідань про педагогічну практику. Студенткою її ...
среда, 18 сентября 2019 14:03

Сколько потратят на Новую украинскую школу в 2020

  Комментировать

Автор: Кабинет Министров Украины
  Финансирование Новой украинской школы в 2020 году
Финансирование Новой украинской школы в 2020 году

В проекте Государственного бюджета на 2020 год предусмотрено 1421,3 млн грн на финансирование Новой украинской школы.

Такие данные обнародовали в отчете на сайте Кабинета Министров Украины.

На приобретение учебных средств и мебели для классов Новой украинской школы выделят 1060 млн грн. 361,3 млн грн - на повышение квалификации учителей НУШ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько средств заложили на образование в государственном бюджете

На финансирование инклюзивного образования - проведение дополнительных коррекционно-развивающих занятий, приобретение специальных средств и оборудования для лиц с особыми потребностями предусмотрено 504,5 млн грн.

Образовательная субвенция на заработную плату учителей и работников инклюзивного-ресурсных центров в Государственном бюджете 2020 запланирована на уровне 77 533,3 млн грн.

Расходы Государственного бюджета-2020 на образование запланировано в сумме 136,4 млрд грн, что на 7,7 млрд грн больше, чем в 2019 году.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сколько потратят на Новую украинскую школу в 2020». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
сентября

Грекам и армянам приказали убираться из Крыма

Французы услужили Москве

Издали учебник для христиан

В воздушный шар посадили барана, петуха и утку

Грета Гарбо: "Моя постель узкая, холодная и целомудренная"

Самое читаемое
Обнаженная на фоне природы: украинский фотограф устроила интимную съёмку самой богатой девушке в мире
Обнаженная на фоне природы: украинский фотограф устроила интимную съёмку самой богатой девушке в мире
6
 Просмотров: 83106
Пожар в имении Гонтаревой: вид дома до и после
Пожар в имении Гонтаревой: вид дома до и после
8
 Просмотров: 56580
Трепанация черепа и инъекции гормонов: страшные подробности болезни Заворотнюк
Трепанация черепа и инъекции гормонов: страшные подробности болезни Заворотнюк Просмотров: 18307
Дед сдает: в сети высмеяли Путина
Дед сдает: в сети высмеяли Путина Просмотров: 13575
Неделя моды в Лондоне: как стильно и тепло одеваться осенью
Неделя моды в Лондоне: как стильно и тепло одеваться осенью
12
 Просмотров: 13332
Образование
Сколько средств заложили на образование в государственном бюджете
Сколько средств заложили на образование в государственном бюджете Просмотров: 90
Министр образования назвала свои основные задачи
Министр образования назвала свои основные задачи Просмотров: 774
Сколько продлится адаптационный период в школе
Сколько продлится адаптационный период в школе Просмотров: 567
Украинцев ошеломили новыми изменениями в образовании
Украинцев ошеломили новыми изменениями в образовании Просмотров: 3258
Больше не будет досок почета: основные изменения в школах
Больше не будет досок почета: основные изменения в школах Просмотров: 4347
Больше всего комментируют
9
Озвучили "формулу Зеленского" по освобождению Донбасса
9
"Не понимаю политического курса новой власти" - журналист отказался работать у Зеленского
6
Россияне идут вон, тогда выборы на Донбассе - Зеленский
6
Одну из самых сильных санкций мы еще не применяли и Россия это хорошо знает – поверенный США в Украине
3
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой
Голосов: 3214
Голосование Какой должна быть стипендия в университетах?
  • 830 грн, как сейчас
  • как прожиточный минимум 1228 грн
  • студентам не нужна стипендия
  • оставить только для льготников
  • платить только отличникам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua