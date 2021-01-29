Семь советов по защите вашей конфиденциальности в Интернете в 2021 году

Как защитить свои личные данные в сети?

С каждым годом нам становиться все сложнее защищать свои личные данные в сети. Информацию о нас собирают все кому не лень – начиная от мелких магазинов и соцсетей и заканчивая компаниями, торгующими нашими данными. Поэтому мы подготовили для вас актуальные рекомендации по защите вашей конфиденциальности.

1. Ограничивайте публикуемую вами информацию

Не делитесь в Интернете личными и домашними снимками, информацией о родных и своих планах, а также не отмечайте геолокацию. Ведь что-то из этого может просто привлечь ненужное внимание, а что-то даже помочь получить доступ к вашему банковскому счету. Если же вы не можете не запостить фотку в Инстаграм, тогда хотя бы задумайтесь об установке настроек приватности вашего профиля.

2. Сохраняйте конфиденциальность в общедоступных сетях Wi-Fi

Публичная сеть – это идеальная среда для кражи ваших данных или заражения вашего устройства вирусом или вредоносным ПО. Чтобы обезопасить себя во время ее использования, установите VPN на свой компьютер или телефон. VPN-клиент создает безопасный туннель, который шифрует ваши данные и меняет ваш IP-адрес. Благодаря этому, даже пользуясь публичным Wi-Fi, вы можете быть уверены в своей защищенности.

3. Относитесь серьезно к выбору пароля

Всегда уделяйте особое внимание созданию надежного пароля, ведь он предотвращает несанкционированный доступ к вашим профилям. Не стоит забывать и о другом важном правиле – придумывайте разные пароли для разных аккаунтов. Благодаря этому никто не сможет взломать все ваши учетные записи, даже подобрав пароль к одной из них.

4. Заведите основную почту и несколько дополнительных

Не используйте одну единственную почту для всех регистраций. Лучше завести один ящик для ваших основных аккаунтов – банкинга, файлового хранилища, рабочей соцсети и т.п. А для менее важных дел использовать дополнительные почты или же вовсе одноразовые. Вот, к примеру, популярный сервис по созданию временной почты.

5. Управляйте разрешениями для приложений

Устанавливая приложения, мы порой не глядя даем им все необходимые разрешения. Однако не стоит торопиться. Некоторые приложения запрашивают доступ к камере, микрофону, геолокации и контактам. К сожалению, многое из этого может быть использовано нам во вред. Поэтому лучше самостоятельно регулировать круг передаваемых данных. И вот инструкция о том, как это сделать.

6. Установите антивирус

Вы наверняка уже не раз слышали о важности антивирусного ПО, поэтому единственное, что здесь стоит сказать, – не забывайте о своих мобильных устройствах. Они также нуждаются в защите, поскольку зачастую выполняют все те же функции, что и компьютер. Поэтому ознакомьтесь с этим списком лучших антивирусов для телефонов Android и выберите вариант, который подойдет именно вам.

7. Будьте более внимательны и избирательны в сети

Наконец, будьте и сами более осторожными, выполняя какие-либо действия в Интернете. Не скачивайте файлы с непроверенных источников и от неизвестных вам лиц, не переходите по сомнительным ссылкам, не регистрируйтесь на ненадежных сайтах и не передавайте им свою личную информацию. Ведь иногда ваша безопасность зависит именно от вас.

Вывод

Помните, что даже если вы не являетесь банкиром, депутатом или крупным бизнесменом, ваши данные все равно могут заинтересовать злоумышленников. Именно поэтому важно ответственно относиться к вопросу обеспечения своей конфиденциальности.