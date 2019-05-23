Сегодня состоится ВНО по украинскому языку и литературе

Автор: today.ua В четверг, 23 мая, состоится тестирование по украинскому языку и литературе

В четверг, 23 мая, состоится тестирование по украинскому языку и литературе.

Об этом сообщается на странице Украинского центра оценивания качества образования в Facebook.

Тест продлится 180 мин. В общем абитуриенты должны выполнить 58 заданий, из которых ответы на 34 задания по украинскому языку будут засчитаны как государственная итоговая аттестация.

Максимальное количество баллов ВНО по украинскому языку и литературе - 104 (шкала оценивания 100-200). Максимальное количество баллов ГНА - 68 (по шкале оценивания 1-12).

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ВНО по украинскому языку и литературе является обязательным для всех выпускников учреждений среднего общего образования, результаты теста по этому предмету засчитываются как государственная итоговая аттестация. Также сертификат ВНО по украинскому языку и литературе является обязательным для поступления в высшие учебные заведения.

21 мая тестированием по математике начнется основная сессия внешнего независимого оценивания 2019-го.