Сегодня состоится ВНО по украинскому языку и литературе

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 2160
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5175
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 14043
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Просмотров: 450
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2358
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 5652
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1737
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Просмотров: 1971
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
3 Просмотров: 3520
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 7074
Фото
Все фото
4
6
3
10
7
&quot;Долой стену. Строим мосты&quot; - стартует программа медиаобразования
"Долой стену. Строим мосты" - стартует программа медиаобразования
Старый автобус превратили в интерактивный учебный класс
Старый автобус превратили в интерактивный учебный класс
Извращения и тупость: в сети скандал из-за школьного учебника
Извращения и тупость: в сети скандал из-за школьного учебника
Каждую секунду продают 7 наборов Lego: история самых известных в мире игрушек
Каждую секунду продают 7 наборов Lego: история самых известных в мире игрушек
Как правильно говорить с детьми
Как правильно говорить с детьми
Видео
Все видео
Украинские студенты пригласили в гости королеву Великобритании
Украинские студенты пригласили в гости королеву Великобритании
Играл на бонго, рисовал и много шутил - умер один из разработчиков атомной бомбы
Играл на бонго, рисовал и много шутил - умер один из разработчиков атомной бомбы
Гриневич рассказала, могут ли школьники учиться во вторую смену
Гриневич рассказала, могут ли школьники учиться во вторую смену
В школах ввели электронные журналы и дневники
В школах ввели электронные журналы и дневники
Как будут работать школы при больницах
Как будут работать школы при больницах
Интервью
1/5
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться, - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться, - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 612
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2358
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 567
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1215
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1917
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
20 мая 2019
Просмотров: 1719
Моя машина
Той дід ходив до нас півроку. Сідав біля редакторки і скаржився на доньку. Мовляв, позичила гроші й не віддає, не доглядає і не відвідує. Зрештою ...
четверг, 23 мая 2019 09:00

Сегодня состоится ВНО по украинскому языку и литературе

  Комментировать
Автор: today.ua
  В четверг, 23 мая, состоится тестирование по украинскому языку и литературе
В четверг, 23 мая, состоится тестирование по украинскому языку и литературе

В четверг, 23 мая, состоится тестирование по украинскому языку и литературе.

Об этом сообщается на странице Украинского центра оценивания качества образования в Facebook.

Тест продлится 180 мин. В общем абитуриенты должны выполнить 58 заданий, из которых ответы на 34 задания по украинскому языку будут засчитаны как государственная итоговая аттестация.

Максимальное количество баллов ВНО по украинскому языку и литературе - 104 (шкала оценивания 100-200). Максимальное количество баллов ГНА - 68 (по шкале оценивания 1-12).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появились ответы ВНО по математике

ВНО по украинскому языку и литературе является обязательным для всех выпускников учреждений среднего общего образования, результаты теста по этому предмету засчитываются как государственная итоговая аттестация. Также сертификат ВНО по украинскому языку и литературе является обязательным для поступления в высшие учебные заведения.

21 мая тестированием по математике начнется основная сессия внешнего независимого оценивания 2019-го.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сегодня состоится ВНО по украинскому языку и литературе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
мая

В Киеве создали деревянный самолет

Самое читаемое
В Администрации Зеленского состоялся первый скандал
В Администрации Зеленского состоялся первый скандал
 1 Просмотров: 43722
Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому
Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому
 4 Просмотров: 22915
СБУ возглавит друг Зеленского - СМИ
СБУ возглавит друг Зеленского - СМИ 3 Просмотров: 22014
Правительство после Гройсмана может возглавить женщина
Правительство после Гройсмана может возглавить женщина Просмотров: 21250
Порошенко готовят на новую должность
Порошенко готовят на новую должность 5 Просмотров: 19108
Образование
Появились ответы ВНО по математике
Появились ответы ВНО по математике Просмотров: 2016
Почему не стоит начинать работу раньше 10 утра
Почему не стоит начинать работу раньше 10 утра Просмотров: 2241
Утвердили новое украинское правописание
Утвердили новое украинское правописание
 Просмотров: 17334
Денег нет: педагогам не повысят зарплаты
Денег нет: педагогам не повысят зарплаты Просмотров: 1413
В Украине запустили первую онлайн-платформу для выбора профессий
В Украине запустили первую онлайн-платформу для выбора профессий Просмотров: 135
Больше всего комментируют
15
"Где еще два указа?" - Зеленского поймали сети
7
Вопрос о мире с Россией могут вынести на референдум - глава АП
6
Россия отказалась от мира с Украиной
5
Порошенко готовят на новую должность
4
Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому
Голосов: 2765
Голосование Какой должна быть стипендия в университетах?
  • 830 грн, как сейчас
  • как прожиточный минимум 1228 грн
  • студентам не нужна стипендия
  • оставить только для льготников
  • платить только отличникам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua