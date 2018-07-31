Сегодня на землян ждет еще одно уникальное астрономическое явление

Сегодня Марс рекордно приблизится к Земле. Фото: Mir24.tv

Сегодня Марс рекордно приблизится к Земле.

Расстояние составит 57,5 млн км, передает Sky&Telescope.

Красоту Красной планеты можно будет оценить невооруженным глазом сразу после захода Солнца. Она будет очень яркой и большой. С помощью телескопа можно увидеть Марс в таком же масштабе, как спутник Земли. В последний раз такое тесное сближение наблюдали в августе 2003 года.

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Марс и Земля будут достаточно близко находиться друг к другу в течение всего августа и только в сентябре расстояние стремительно возрастет.

В ночь на 28 июля жители Земли могли увидеть самое продолжительное лунное затмение XXI в. Оно было отмечено также фазой "Кровавой Луны". За это время спутник Земли изменил свой цвет с привычного бледно-желтого до ярко красного. Кроваво-красный оттенок Луна приобрела из-за особенностей атмосферы.