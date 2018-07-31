Сегодня на землян ждет еще одно уникальное астрономическое явление

Сегодня Марс рекордно приблизится к Земле.
Расстояние составит 57,5 млн км, передает Sky&Telescope.
Красоту Красной планеты можно будет оценить невооруженным глазом сразу после захода Солнца. Она будет очень яркой и большой. С помощью телескопа можно увидеть Марс в таком же масштабе, как спутник Земли. В последний раз такое тесное сближение наблюдали в августе 2003 года.
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Марс и Земля будут достаточно близко находиться друг к другу в течение всего августа и только в сентябре расстояние стремительно возрастет.
В ночь на 28 июля жители Земли могли увидеть самое продолжительное лунное затмение XXI в. Оно было отмечено также фазой "Кровавой Луны". За это время спутник Земли изменил свой цвет с привычного бледно-желтого до ярко красного. Кроваво-красный оттенок Луна приобрела из-за особенностей атмосферы.
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