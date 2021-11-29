Сделал ли Айфон 13 революцию в индустрии смартфонов?

Осень – традиционная пора для презентаций новых продуктов от Apple. Как и раньше, основное внимание фанатов и просто любителей современных мобильных девайсов, было приковано к анонсированной серии iPhone, получившей порядковый номер 13.

Чем же новинка, которую уже приобрели миллионы человек по всему миру, отличается от предшественника, и можно ли говорить, что Айфон 13 осуществил революцию в сегменте смартфонов?

Что нового?

• Новое расположение камер и "брови"

• Новый аккумулятор

• Новый процессор

• Новые режимы съемки

Внешний вид

Скажем откровенно, внешний вид не произвел фурора. Более того, он стал предметом многих шуток в Сети – дизайнеры Apple якобы вообще не прикладывали усилий в создании образа для нового флагмана и просто переместили элементы блока камеры, да и слегка заменили "бровь". Существенных изменений габаритов и веса тоже не произошло, хотя формально габаритные параметры iPhone 13 немного другие.

Новый аккумулятор

Это основное нововведение, которое восприняли благожелательно. Действительно, время автономной работы – это слабое место любого мобильного устройства, и если инженеры находят способы продлить время работы без зарядки – это плюс. В зависимости от конкретной модели время работы аккумулятора без подзарядки увеличилось на разный процент, но в целом можно говорить об увеличении жизни девайса в автономном режиме на 2 или даже 2,5 часа.

Процессор

Процессор у флагмана тоже новый, причем, как и полагается флагману – наиболее передовой. Новый А15 пришел на смену А14, которым комплектуются iPhone 12, но говорить о революции в категории "камней" было бы поспешно. Да, новый процессор лучше прошел тесты, но как это отразится на решении повседневных задач пользователей, пока неясно. Скорее всего, большинство даже не заметят прироста быстродействия, так как и прошлый процессор все еще отлично справляется со всеми задачами.

Новый функционал

Не сделали прорыва инженеры производителя и в области функционала, ограничившись добавлением нового режиме съемки во все модели серии. Причем, инновационным режим не назовешь, хоть он и делает видеоролики более интересными.

Итог

Стоит ли покупать iPhone 13? Если у вас уже есть iPhone 12, то сильного впечатления вы не получите, так как это довольно похожие девайсы. А вот если у вас iPhone 11 или старше, то замена смартфона на флагманскую модель действительно может быть оправдана.