Сбиты четыре вертолета и один беспилотник оккупантов - Воздушные силы ВСУ

Воздушные силы рассказали, как прошел 16-й день войны. Фото: Facebook

11 марта, группа тактического назначения в составе бомбардировщиков Су-24м, штурмовиков Су-25, вертолетов Ми-24 армейской авиации совершили до десяти налетов на колонны вражеской техники.

Воздушные силы нанесли мощные ракетно-бомбовые удары по бронированной технике и живой силе рашистов, сообщает пресс-служба в Facebook.

Истребительная авиация Воздушных Сил ВС Украины на самолетах Су-27 и МиГ-29 при значительном численном преимуществе противника провела до десяти воздушных боев по нескольким направлениям и вернулась без потерь. По вражеским самолетам было выпущено девять ракет "воздух-воздух" средней и малой дальности.

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Зенитные ракетные подразделения Бук-М1 и С-300, которые поразили пять воздушных целей: беспилотный летательный аппарат "Форпост" и четыре вертолета оккупантов. Впрочем, информация еще уточняется.

Также есть информация от противовоздушной обороны оперативного командования "Север" о поражении рашистского истребителя-бомбардировщика Су-34 на Черниговщине.

Стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС ПКС РФ применены крылатые ракеты воздушного базирования по объектам на территории Украины в городах Луцк, Днепр, Ивано-Франковск. К нанесению ракетного удара привлекалось не менее шести самолетов Ту-95МС, совершивших пуск не менее 10 крылатых ракет.