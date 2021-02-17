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среда, 17 февраля 2021 17:42

Самый быстрый мобильный интернет в Украине – у Vodafone

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Самый быстрый мобильный интернет в Украине – у Vodafone
Vodafone показал максимальную скорость среди мобильных сетей в Украине

Результаты независимого исследования французской компании nPerf показали, что самая высокая скорость мобильного интернета в нашей стране предоставляется клиентам Vodafone.

nPerf - один из лидеров тестирования мобильных сетей на скорость и качество доступа к мобильному интернету. Компания использует данные с устройств пользователей, которые проводят замеры скоростей с помощью программы nPerf. Эта оценка включает результаты тестов скорости загрузки и выгрузки, задержки, веб-серфинга и просмотра потокового видео.

Результаты исследования, опубликованного по ссылке, основанные на 33485 тестах, проведенных в 2020 году пользователями nPerf с помощью мобильного приложения nPerf (iOS, Android).

Тестирование проводилось в сетях 2G/3G/4G. В результате Vodafone продемонстрировал самые высокие результаты практически по всем показателям и, как следствие, получил наивысшее количество баллов – 52904. Vodafone также лучший для просмотра веб-страниц и потокового видео.

Vodafone показал максимальную скорость среди мобильных сетей в Украине. Средняя скорость загрузки – 21,17 Мбит/с, скорость выгрузки – 9,61 Мбит с, задержка – меньше 51,6 мс. А по сравнению с результатами аналогичного исследования 2019 года, скорость загрузки в сети Vodafone увеличилась на 32%, а скорость выгрузки – на 17%.

Заметьте, что более 70% измерений показали высокий уровень качества просмотра видео на потоковой платформе YouTube.

Это уже второе исследование, опубликованное в 2021 году, которое подтверждает лидерство Vodafone в скорости мобильного интернета.

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