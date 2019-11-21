Самостоятельность и риски или сохранение традиций и безопасность - определили важнейшие аспекты в работе для разных поколений

Эксперты определили важнейшие аспекты в работе разных поколений Фото: Соломия Цура

В пресс-центре ИА "Глаком" состоялась прессконференция на тему "Формула Поколений: Ценности и мотивы современных поколений".

Исследования на эту тему проводили Academy DTEK и hh.ua. В течение 2 месяцев они опрашивали 2182 посетителей Job-портала и подписчиков страниц организаторов эксперимента в социальных сетях: Facebook и Telegram возрастом от 15 до 72 лет.

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"Сейчас рынок труда сильно меняется. Появляются новые поколения работников и работодателей, которые отличаются своими видениями и желаниями, - говорит руководитель экспертно-аналитического центра hh.ua Юлия Дрожжина. - Своим исследованием мы пытались понять с какими ценностями они вступают на рынок труда и как мы можем сделать взаимодействие между работодателями и работниками более эффективными и продуктивными.

Организаторы опросили четыре типа поколений - X, Y, Z и ВВ - baby boomers. В ходе исследования обнаружили, что молодежь стремится к самостоятельности, новым идеям, приключениям и рискам. Старшее поколение - к сохранению традиций и обычаев, конформности и безопасности. Также большинство заинтересованы в получении новых знаний и навыков.

"Абсолютное большинство респондентов декларирует готовность работать сверхурочно ради большего заработка, - говорит социолог-аналитик экспертно-аналитического центра кадрового портала Елена Васильченко. - При этом для многих важно иметь баланс рабочей и личной жизни. И это, в свою очередь, может приводить к длительному ценностному конфликту".

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Также определили, что самым большим мотиватором для респондентов эмигрировать из Украины является нестабильная ситуация в государстве. Люди из поколения Y, которые рассматривают временную миграцию, объясняют это желанием больше заработать. А поколение Z и X - приобрести опыт жизни в другой стране.

Сейчас существуют как минимум 4 деления по годам рождения поколений, которые имеют свои особые отличия. Поколение Z - лица, родившиеся в 2000-х годах. Поколение Y - 1984-2000 годах. Поколение X - 1963-1984 годах. Поколение BB - 1943-1963 годах.