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&quot;С зимним садом и просторным двором - как будет выглядеть обновленное здание&quot; Киевпроекта &quot;
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среда, 09 декабря 2020 13:11

"С зимним садом и просторным двором - как будет выглядеть обновленное здание" Киевпроекта "
5

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Открытие комплекса запланировано на 2023 год.
Фото: Киевпроект
Открытие комплекса запланировано на 2023 год.
Открытие комплекса запланировано на 2023 год.
Открытие комплекса запланировано на 2023 год.
Открытие комплекса запланировано на 2023 год.

В прошлом году стало известно об обновлении здания "Киевпроекта" на улице Богдана Хмельницкого, 16-22. Это сооружение является знаковым для столицы. Здесь спроектировали все послевоенные генеральные планы города, создали знаковые здания столицы: Украинский Дом, Дворец спорта, гостиницы "Украина", "Салют", здание УкрИНТЭИ ("Тарелка"). Здесь также выросла плеяда талантливых архитекторов, которые положили начало киевскому модернизму.

Однако за последние годы здание пришло в упадок. Сейчас отдельные части сооружения находятся в аварийном состоянии, а его территория используется лишь частично. На основе пространственно-социологических исследований, проведенных командой "Агенти змін", компании Perfect Group и Saga Development разработали оптимальную концепцию реновации, которая будет решать задачи не только самого здания, но и окружающего района.

Окрестности "Киевпроекта" — один из наиболее загруженных районов города. Ежедневно здесь проходит около 800 человек в час. Впрочем, согласно исследованиям, только треть территории является открытой — другие участки занимает дорога или получастные, режимные объекты. Неудобств добавляет и то, что на улице Богдана Хмельницкого практически нет публичной инфраструктуры. Несмотря на то, что плотность посадочных мест в этой части Киева выше, чем в центре Стокгольма или Копенгагена, большинство лавок оборудованы местными жителями или офисными работниками.

Одна из главных идей обновленного "Киевпроекта" — создание полифункционального пространства во дворе комплекса. Здесь смогут проводить время ученики ближайших школ, посетители театров, жителей соседних домов, а не только "Киевпроекта", да и вообще все желающие. А пассажи объединят улицы Владимирскую с Пушкинской, а Богдана Хмельницкого — с Прорезной.

Публичным также будет зимний сад, который расположится на крыше стилобата. Это поможет решить проблему озеленения района, где, по данным анализа, деревья расположены неравномерно. Например, на перекрестке улиц Хмельницкого и Пушкинской вообще нет деревьев. Это важный показатель дружественности инфраструктуры: исследования показывают, что наличие зелени непосредственно влияет на физическое и ментальное здоровье человека. Люди, живущие в озелененной городской среде, чувствуют себя значительно счастливее и более защищенными.

Другая проблема района — количество запаркованных автомобилей. Сейчас в окрестностях ежедневно стоит более 2000 машин — это негативно влияет как на инфраструктуру, так и на трафик. Вместе с обновлением "Киевпроекта" застройщики планируют создать также и подземную парковку. Это поможет существенно улучшит ситуацию с парковочными местами.

"Киевпроект" станет не только инфраструктурным центром района, но и интеллектуальной и креативной меккой всего города. Осуществляя реновацию, девелоперы придерживаются принципов функционализма — архитектурный образ здания определяется четким пониманием его будущих функций. Ключевая цель проекта — создать полноценную экосистему, которая объединит визионеров из сфер архитектуры, дизайна, искусства, технологий и бизнеса. В полифункциональном городском пространстве будут созданы все условия для объединения людей, чьи идеи и решения опережают мировые тренды.

Как уже сообщали ранее, способствовать этому будут семь "лабов" — отдельных тематических направлений, что расположатся в обновленном "Киевпроекте". Здесь оборудуют пространство для лекций, конференций и коворкинга, зал для выставок и миникинотеатр, студии видео- и звукозаписи, образовательную платформу для детей и школу робототехники. Рядом с ними можно будет найти магазины украинских технологических брендов и даже VR-space.

Здесь также выделят пространство для шоу-румов украинских дизайнеров и международных бутиков. В комплексе расположатся СПА и фитнес-центр, отдельный фуд лаб — с ресторанами, кафе и магазином деликатесов. Часть здания займут апартаменты с панорамным видом на исторический центр Киева.

Комплекс планируют открыть 2023 году.

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Мультипликативный эффект от строительства дорог в рамках президентской программы Большая Стройка составляет 3 гривны 5 копеек на каждую вложенную гривну.Об этом заявил экономист Михаил Кухар, представитель независимой экономической группы макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook во время форума "СЕТЬ: форум дорожной отрасли".

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