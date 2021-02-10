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среда, 10 февраля 2021 10:37

Родился Нобелевский лауреат по физике

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10 февраля 1902 родился американский физик, один из изобретателей транзистора Уолтер Браттейн. Он также лауреатом Нобелевской премии по физике в 1956 году.

Браттейн занимался преимущественно свойствами поверхностей твердых тел. После первых исследований вольфрама он занялся поверхностными эффектами в полупроводниках. Речь идет о кремнии и германии. Он сделал существенный вклад в их понимание. Вместе с исследователем Джоном Бардином разработал транзистор на точечном p-n переходе.

Автор: habr.com
  Родился Нобелевский лауреат по физике
Родился Нобелевский лауреат по физике

1956 Уолтер Браттейн вместе с Джоном Бардином и Уильямом Шокли получил Нобелевскую премию по физике "за исследования полупроводников и открытие транзисторного эффекта".

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С открытием радиоактивности Анри Беккерель началось развитие ядерной физики, которая привела к появлению новых источников энергии: атомной энергии и энергии ядерного синтеза. Новые открытия на субатомном уровне оказались очень важными для физики на уровне Вселенной и позволили сформулировать теорию Большого Взрыва.

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Дата
10
февраля

Родился Нобелевский лауреат по физике

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