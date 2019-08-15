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Результаты впечатляют: сколько человек сдали ВНО на 200

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Результаты впечатляют: сколько человек сдали ВНО на 200
ВНО на 200 в 2019 году сдало 274 участника Фото: Телеканал Z

274 участника внешнего независимого оценивания получили 200 баллов по одному предмету.

Самый высокий балл на ВНО по двум предметам получило восемь человек, один участник набрал по 200 баллов по трем предметам, передает Украинский центр оценивания качества образования.

"Наибольшее количество таких абитуриентов по математике, английскому языку и химии", - сказал исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.

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По математике 200 баллов получило 98 абитуриентов, по химии - 77, по английскому языку - 36, по биологии - 26, по украинскому языку и литературе - 17, по истории Украины - 13, по физике - 4, с немецкого языка, английского языка и географии - по одному абитуриенту.

"Мы имеем одного участника, который зарегистрировался на три предмета и получил три оценки по 200 баллов", - сообщил Бойко.

Он добавил, что им оказалась девочка из обычной общеобразовательной харьковской школы.

Наибольшее количество 200-балльников в Киеве - 63, во Львовской области - 41, Харьковской - 25 и Днепропетровской областях - 20.

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