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четверг, 25 февраля 2021 12:37

Револьвер "Кольт" стал символом Дикого Запада

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Револьвер &quot;Кольт&quot; стал символом Дикого Запада
Револьвер "Кольт" стал символом Дикого Запада фото: cripo.com.ua

25 февраля 1836 года американский изобретатель Сэмюэль Кольт получил патент на шестизарядное устройство для стрельбы, которое стало символом американского Дикого Запада, - револьвер "Кольт".

Сам пистолет с крутящим барабаном с 6 цилиндрами под каждую из пуль сконструировали несколько лет до того, однако 1-я модель калибра 0,24 не пользовалась особым спросом.

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Компания Arms Manufacturing, которую назначили для его создания, едва сводила концы с концами пока 1847 года Кольт не получил правительственный заказ на партию из 100 пистолетов, предназначенных для вооружения участников войны с Мексикой.

Благодаря своей особой конструкции "Кольт" оказался единственным пистолетом, которым было удобно пользоваться, сидя верхом. После завершения Американо-мексиканской войны и начала массовой колонизации западных территорий Америки, "Кольт" стал неотъемлемым атрибутом ковбоев, бандитов, шерифов и искателей приключений.

Разработка самозарядного оружия началась в 1880-х, а 1892 года создали 1-й самозарядный пистолет - Schönberger-Laumann. 1896 года немецкий конструктор Пауль Маузер представил 1-ю модель наиболее известного самозарядного пистолета "Маузер" - Mauser C96.

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Дата
25
февраля

Револьвер "Кольт" стал символом Дикого Запада

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