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воскресенье, 30 мая 2021 23:25

Редкое явление: показали яркие фото облаков на Марсе

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Марсоход Curiosity Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сделал яркие фото облаков на Красной планете.

Кадры опубликовано в блоге Лаборатории реактивного движения NASA.

 

Изображение, показаны лабораторией, были сделаны еще в марте, сразу после заката. Более 20 кадров, которые были отредактированы таким образом, чтобы небо выглядело именно так, как его видел бы человеческий глаз, объединили в одно GIF-изображения.

 

В NASA объяснили, что облака в тонкой атмосфере Марса - редкое явление. Они обычно образуются на экваторе в холода время года.

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NASA объявило о том, что марсоход Curiosity обнаружил на поверхности Красной планеты соединения, которые могут быть частицами органических солей. Наличие органических солей на поверхности Марса может косвенно указывать не только на существующую в далеком прошлом жизнь.

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